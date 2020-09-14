«Как росли столы на карантине». Производитель мебели в коронавирус увеличил площади вчетверо и удвоил штат
«Фонтанка» продолжает собирать истории петербургских предпринимателей — участников проекта «Покупай у своих».
Судя по успеху компании, которая производит «растущие» столы (их высота регулируется, и они могут использоваться для детей любого роста), в начале карантина вопрос обустройства удобного рабочего места для школьника стал актуальным, как никогда.
Основатель фирмы Дмитрий Смирнов объясняет апрельский всплеск продаж тем, что, оставшись на самоизоляции, родители сосредоточились на образовании и здоровье детей. «Традиционно с мая по конец июля наблюдался спад, но август был фееричным — все готовились к школе», — рассказывает Дмитрий.
По словам предпринимателя, изначально компания занимала всего 250 квадратных метров (ставка — 250 рублей), но к июню было принято решение о расширении, и вскоре фирма сменила локацию, переехав на площадь в 1000 квадратных метров (ставка — 150 рублей), начала капитальный ремонт и настройку оборудования.
«Кризис для нашего бизнеса — это скорее позитивный момент», — считает Смирнов.
Организация, в которой работают 24 сотрудника, планирует к концу года увеличить штат вдвое. «При формировании команды мы опираемся на принципы бережливого производства, которое предполагает вовлечение в процесс каждого сотрудника. Мы не покупаем оборудование, а создаём и настраиваем своё», — делится секретом успеха владелец фирмы.