«Как росли столы на карантине». Производитель мебели в коронавирус увеличил площади вчетверо и удвоил штат

«Фонтанка» продолжает собирать истории петербургских предпринимателей — участников проекта «Покупай у своих».



Судя по успеху компании, которая производит «растущие» столы (их высота регулируется, и они могут использоваться для детей любого роста), в начале карантина вопрос обустройства удобного рабочего места для школьника стал актуальным, как никогда.



Основатель фирмы Дмитрий Смирнов объясняет апрельский всплеск продаж тем, что, оставшись на самоизоляции, родители сосредоточились на образовании и здоровье детей. «Традиционно с мая по конец июля наблюдался спад, но август был фееричным — все готовились к школе», — рассказывает Дмитрий.

