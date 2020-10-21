Пополнить гардероб ботфортами «Красотки», костюмом Нео и треуголкой Джека Воробья можно онлайн. В довесок предлагают голову пришельца

Сотни вещей из фильмов и сериалов выставят на онлайн-торгах 1 и 2 декабря. Желающим облачиться в полный костюм Нео из «Матрицы. Перезагрузка» 2003 года потребуется меньше 80 тысяч долларов. Как пишет издание Dazed , эстимейт этого лота — 52–78 тысяч долларов. Помимо этого на торги отправятся механическая голова пришельца из ленты Ридли Скотта «Чужой», треуголку Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», меч Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн: Месть ситхов» и ботфорты, которые в «Красотке» носит Джулия Робертс. Такая инвестиция в гардероб оценивается в сумму от 10 до 15 тысяч долларов.

Среди лотов есть красный пиджак Брэда Питта из «Бойцовского клуба» и шляпа Джокера, которого в «Бэтмене» сыграл Джек Николсон.



Весь ноябрь организаторы собираются выставлять информацию о предметах в социальных сетях и открыть каталог на сайте. Многие предметы попали к ним прямо со съёмочной площадки, когда перестали быть кому-то нужны.



В июле стало известно о том, что все желающие могут приобрести перчатки Рокки Бальбоа из фильма «Рокки» или машины героев Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта из фильма «Однажды… в Голливуде».

