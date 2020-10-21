В Крыму резко выросла заболеваемость и смертность от коронавируса, но спрос на отдых не падает
В Крыму увеличилось количество летальных исходов у коронавирусных пациентов. Только за последние три недели зарегистрировано почти 50% смертей от общего количества летальных случаев, зафиксированных за все время ведения подобной статистики по COVID-19 в регионе. Об этом рассказала 21 октября руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Остается довольно высоким количество летальных исходов, за последнюю неделю 21 (случай), как и за предыдущую. В целом за последние три недели зарегистрировано 53 летальных исхода — это 48% от всех зарегистрированных (смертей) за весь период наблюдений», — сообщила Пеньковская на заседании регионального оперштаба.
Она отметила, что большинство зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса связаны с наличием у заболевших сердечно-сосудистых патологий.
Ранее Наталья Пеньковская сообщила о рекордных 203 суточных случаях заражения коронавирусом в Крыму. Наибольшее количество заболевших обнаружено в Симферополе и Бахчисарайском районе Крыма. В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения COVID-19.
При этом только в сентябре в Крыму отдохнули более миллиона туристов, что стало беспрецедентным спросом на отдых в регионе. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, рост турпотока в Крым будет также высоким в октябре, ноябре и декабре.