В Крыму резко выросла заболеваемость и смертность от коронавируса, но спрос на отдых не падает

В Крыму увеличилось количество летальных исходов у коронавирусных пациентов. Только за последние три недели зарегистрировано почти 50% смертей от общего количества летальных случаев, зафиксированных за все время ведения подобной статистики по COVID-19 в регионе. Об этом рассказала 21 октября руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.



«Остается довольно высоким количество летальных исходов, за последнюю неделю 21 (случай), как и за предыдущую. В целом за последние три недели зарегистрировано 53 летальных исхода — это 48% от всех зарегистрированных (смертей) за весь период наблюдений», — сообщила Пеньковская на заседании регионального оперштаба.

