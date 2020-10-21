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21.10.2020 10:55
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В Крыму резко выросла заболеваемость и смертность от коронавируса, но спрос на отдых не падает

В Крыму увеличилось количество летальных исходов у коронавирусных пациентов. Только за последние три недели зарегистрировано почти 50% смертей от общего количества летальных случаев, зафиксированных за все время ведения подобной статистики по COVID-19 в регионе. Об этом рассказала 21 октября руководитель управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Остается довольно высоким количество летальных исходов, за последнюю неделю 21 (случай), как и за предыдущую. В целом за последние три недели зарегистрировано 53 летальных исхода — это 48% от всех зарегистрированных (смертей) за весь период наблюдений», — сообщила Пеньковская на заседании регионального оперштаба.

Она отметила, что большинство зарегистрированных смертельных случаев от коронавируса связаны с наличием у заболевших сердечно-сосудистых патологий.

Ранее Наталья Пеньковская сообщила о рекордных 203 суточных случаях заражения коронавирусом в Крыму. Наибольшее количество заболевших обнаружено в Симферополе и Бахчисарайском районе Крыма. В Севастополе за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения COVID-19.

При этом только в сентябре в Крыму отдохнули более миллиона туристов, что стало беспрецедентным спросом на отдых в регионе. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, рост турпотока в Крым будет также высоким в октябре, ноябре и декабре.

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Комментарии (11)

Марти МакФлай
Неделю назад вернулись из Крыма, две недели провели. Обстановка,кстати,достаточно спокойная.Маски обязательны только в магазинах,без них не пробьют товар.В ОТ (цена билета,к слову, 20 р) формально тоже обязательны, но их надевает не более половины пассажиров. На пляже видел только однажды пару молодых безумцев в масках. При посадке в самолет температуру не измеряли. А вообще, атмосфера вполне себе расслабленная, воздух был 24-26, вода 22.Иммунитет подзарядили.
260852561
Наш народ ничем не испугать. Каждый думает про себя, что уж он-то никак заразу не подцепит или отделается лёгким недомоганием.
doorbal_
время отдыха закончилось. надо запретить отдыхать.
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