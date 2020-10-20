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20.10.2020 14:22
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«Мы гордимся, что первая в мире вакцина — российская». Мишустин рассказал о выводе на международный рынок препаратов от коронавируса

Премьер-министр России на XVII заседании клуба «Валдай» заявил, что российским ученым удалось создать конкурентоспособный продукт.

«Нужно находить то, что нас объединяет. Сейчас таким объединяющим международным фактором в борьбе с коронавирусом может стать новая вакцина, которую нам удалось создать. Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время. И всегда открыты для диалога, несмотря на политические, культурные или любые другие различия», — заявил 20 октября Михаил Мишустин.

По его словам, Россия смогла за короткое время создать «конкурентоспособный продукт для внутреннего и для мирового рынка».

«Мы гордимся тем, что первая в мире вакцина против коронавируса — она российская. Более того, мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины», — резюмировал премьер.

Глава кабинета министров отметил, что у российского здравоохранения сформирован «достаточный запрос прочности». Мишустин уверен, что российские власти работали «на опережение» и учились на опыте других стран. «Мы не допустили шоков и коллапса, которыми нас пугали», — заметил Мишустин.

11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.

В России и Петербурге сегодня, 20 октября, зафиксировали новые рекорды по заболевшим https://www.fontanka.ru/2020/10/20/69510865/ коронавирусом.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Чтож кунак предводителя скромно умолчал, что выпускать (про применение скромно умалчивают) "спутник-Владимира" будут в кетае и индии.
MuCephei_88
Только что-то нет вашей вакцины нигде. Главное было покричать погромче на весь мир, а дальше хоть трава не расти.
Петр Петров
Ивл наши ужу выкинули из сша, ждем реакции по вакцине!
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