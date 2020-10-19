Пострадавших в Купчино детей обследуют в больнице. Самый младший — второклассник

Стал известен возраст детей, пострадавших в аварии на перекрестке во Фрунзенском районе Петербурга. Самому младшему — 8 лет.



Данные вечером 19 октября «Фонтанке» предоставили в комитете по здравоохранению Смольного. Там вслед за районом, ГИБДД и прокуратурой подтвердили, что школьники в удовлетворительном состоянии. Сейчас проводится обследование, после которого станет окончательно ясно, стоит ли кого-то из них оставить на ночь в больнице. В аварии пострадали дети в возрасте 8, 11, 12 и 14 лет.