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19.10.2020 19:37
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Пострадавших в Купчино детей обследуют в больнице. Самый младший — второклассник

Стал известен возраст детей, пострадавших в аварии на перекрестке во Фрунзенском районе Петербурга. Самому младшему — 8 лет.

Данные вечером 19 октября «Фонтанке» предоставили в комитете по здравоохранению Смольного. Там вслед за районом, ГИБДД и прокуратурой подтвердили, что школьники в удовлетворительном состоянии. Сейчас проводится обследование, после которого станет окончательно ясно, стоит ли кого-то из них оставить на ночь в больнице. В аварии пострадали дети в возрасте 8, 11, 12 и 14 лет.

Столкновение произошло около пяти часов вечера 19 октября на перекрестке Малой Балканской и Купчинской улиц. В «Газель» социального центра врезалась легковая «Шкода Рапид». За рулем была 48-летняя женщина, она не уступила микроавтобусу дорогу. Кроме детей пострадал водитель «Газели». У него травмирована рука. Момент ДТП попал на видео.

Организацию перевозки намерена проверить прокуратура. Дети возвращались из школы в соццентр, где они живут. В настоящее время упавшую набок «Газель» поставили обратно на колеса и погрузили на эвакуатор.

© Фонтанка.Ру

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