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19.10.2020 19:06
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Аварией в Купчино займется прокуратура. Пострадавших детей обещают выписать к ночи

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

После того как четверо детей из Купчино были доставлены в больницу, на место ДТП выехал зампрокурора Фрунзенского района Петербурга. Надзор проверит, была ли перевозка безопасной.

Как передает корреспондент «Фонтанки», представитель районной прокуратуры приехал на перекресток Малой Балканской и Купчинской улиц вечером 19 октября. Четверых пострадавших детей, по информации зампрокурора, госпитализировали. Это необходимо, чтобы убедиться, что вреда серьезней синяков они не получили. По предварительным данным, ночевать в больнице им не придется.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Прокурор также сообщил, что эти четверо детей живут в социальном центре и возвращались туда после школьных занятий. Сам микроавтобус также принадлежит Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Фрунзенского района.

Надзорный орган намерен проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей. Также прокуратуру интересует, в полной ли мере перевозчик проводит профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Вместе с детьми в автобусе был сопровождающий, он не пострадал. В больнице 50-летний водитель. Предварительно, у него сломана рука, мужчину госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

За рулем «Шкоды», которая протаранила микроавтобус, была 48-летняя женщина. Судя по кадрам с места аварии, она не уступила «Газели» дорогу.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Роберто
И опять слепая баба!!!
Владислав М
Дети-то в автобусе были пристёгнуты ремнями безопасности? Или этих ремней там вообще не было?
anika
То есть какая-то баба с кучей штрафов за нарушение пдд въехала в микроавтобус, а проверять будут ту самую пострадавшую сторону? Логика где-то затерялась однозначно.
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