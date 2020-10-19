Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

После того как четверо детей из Купчино были доставлены в больницу, на место ДТП выехал зампрокурора Фрунзенского района Петербурга. Надзор проверит, была ли перевозка безопасной. Как передает корреспондент «Фонтанки», представитель районной прокуратуры приехал на перекресток Малой Балканской и Купчинской улиц вечером 19 октября. Четверых пострадавших детей, по информации зампрокурора, госпитализировали. Это необходимо, чтобы убедиться, что вреда серьезней синяков они не получили. По предварительным данным, ночевать в больнице им не придется.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Прокурор также сообщил, что эти четверо детей живут в социальном центре и возвращались туда после школьных занятий. Сам микроавтобус также принадлежит Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Фрунзенского района. Надзорный орган намерен проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей. Также прокуратуру интересует, в полной ли мере перевозчик проводит профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Вместе с детьми в автобусе был сопровождающий, он не пострадал. В больнице 50-летний водитель. Предварительно, у него сломана рука, мужчину госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. За рулем «Шкоды», которая протаранила микроавтобус, была 48-летняя женщина. Судя по кадрам с места аварии, она не уступила «Газели» дорогу.