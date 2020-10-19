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19.10.2020 17:56
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Авария в Купчино. Момент тарана «Газели» с детьми попал на видео

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Авария, в которой пострадали минимум четверо детей 19 октября, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Скорости были невелики.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки» Владимир
Фото: читатель «Фонтанки» Владимир
Фото: читатель «Фонтанки» Владимир

Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Судя по кадрам, «Газель» ехала на небольшой скорости, когда на перекрестке Малой Балканской и Купчинской в нее неторопливо влетела «Шкода». От удара по заднему колесу машину развернуло и отбросило на другой автомобиль, вставший перед поворотом. В итоге «Газель» улеглась на бок.

Фонтанка.Ру

По данным ГИБДД, столкновение произошло в около пяти часов вечера. Серьезно в аварии никто не пострадал. По информации «Фонтанки», четверо воспитанников социально-реабилитационного центра, которому и принадлежит автомобиль, отделались синяками и ушибами. Вылезать из машины им пришлось через окно. По информации от пресс-службы района, вопрос о госпитализации детей решается - вероятно, их отвезут в больницу, чтобы обследовать.

Павел КаравашкинФонтанка.ру»

Также пострадал водитель, по предварительным данным, у него проблемы с рукой - либо ушиб, либо перелом. Также в машине был сопровождающий. Он в порядке. «Газель» в основном используется в качестве развозки детей после занятий.

«Шкода» принадлежит 48-летней жительнице Петербурга. Судя по ее странице в соцсети она воспитывает восьмилетнего сына и работает в строительном магазине. У женщины за последние годы накопилось приличное количество штрафов за нарушение ПДД.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

261333761
И как всегда баба за рулём !!!
***_555
Тупая коза даже не притромозила.
Вася ПУПКИН
А причём здесь страница в социальных сетях виновника аварии. Журналюги больше ничего не могут написать.
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