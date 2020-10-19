В ДТП со школьным автобусом пострадали четверо детей и один взрослый
В аварии со школьной развозкой во Фрунзенском районе Петербурга пострадали четверо детей и взрослый, сообщает комздрав 19 октября.
По уточненной информации от пресс-службы районной администрации, автобус принадлежит Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Фрунзенского района. Сообщается о пяти пострадавших детях — все они отделались ушибами, но на всякий случай их обследуют врачи. Серьезнее всего пострадал водитель, его госпитализировали, состояние пока уточняется. На место выехал замглавы района.
По предварительной информации, «Газель» центра на перекрестке не пропустила «Шкода». Она принадлежит 48-летней жительнице Купчинской улицы.