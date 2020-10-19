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19.10.2020 17:24
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В ДТП со школьным автобусом пострадали четверо детей и один взрослый

В аварии со школьной развозкой во Фрунзенском районе Петербурга пострадали четверо детей и взрослый, сообщает комздрав 19 октября.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По уточненной информации от пресс-службы районной администрации, автобус принадлежит Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Фрунзенского района. Сообщается о пяти пострадавших детях — все они отделались ушибами, но на всякий случай их обследуют врачи. Серьезнее всего пострадал водитель, его госпитализировали, состояние пока уточняется. На место выехал замглавы района.

По предварительной информации, «Газель» центра на перекрестке не пропустила «Шкода». Она принадлежит 48-летней жительнице Купчинской улицы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

Kirb
Ну это ты тут диванный урод. Дамочка с второстепенной дороге газель в борт протаранила
Peshekhod
Опять у газелиста кто-то другой виноват. Самому нечего мчаться. Детей везешь, урод!
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