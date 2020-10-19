Читатели «Фонтанки» высказались против коронавирусных ограничений в школах

Большинство из участников опроса «Фонтанки» о коронавирусных ограничениях в школах высказались против каких-либо нововведений.



По данным на 19 октября, в опросе приняло участие около 9500 человек. Вариант «Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений» поддержали 25% респондентов среди родителей и 6% среди педагогов.

На втором месте среди родителей — ранние каникулы (14%), на третьем — уход на дистанционное обучение всех классов (10%).

У педагогов среди предложенных вариантов лидируют ранние каникулы (7%), далее — отсутствие каких-либо ограничений (6%), замыкает тройку цикличное обучение (5%).