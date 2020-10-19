FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.92р91.31р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19.10.2020 18:38
9
Печать

Читатели «Фонтанки» высказались против коронавирусных ограничений в школах

Большинство из участников опроса «Фонтанки» о коронавирусных ограничениях в школах высказались против каких-либо нововведений.

По данным на 19 октября, в опросе приняло участие около 9500 человек. Вариант «Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений» поддержали 25% респондентов среди родителей и 6% среди педагогов.

На втором месте среди родителей — ранние каникулы (14%), на третьем — уход на дистанционное обучение всех классов (10%).

У педагогов среди предложенных вариантов лидируют ранние каникулы (7%), далее — отсутствие каких-либо ограничений (6%), замыкает тройку цикличное обучение (5%).

Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте» спросила горожан о том, какой вариант ограничительных мер в школах представляется правильным, если заболеваемость коронавирусом начнет резко нарастать. Большинство петербуржцев высказались за ранние каникулы.

«Фонтанка» опубликовала аналогичный опрос, предложенные Ириной Потехиной ответы мы дополнили ещё одним пунктом: «Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений».

Сколько учеников и учителей заболело коронавирусом в Петербурге, готовы ли педагоги к осеннему дистанту и возможно ли продление в городе школьных каникул, читайте в интервью Ирины Потехиной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

polinmole
Конечно, проголосовали не родители, а боты, которых Фъ не умеет блокировать. Или делает это намеренно, что гораздо печальнее. Это было видно по комментариям. Боты или комментаторы на заказ гораздо истеричнее и вечно рубят с плеча, тупо оскорбляя оппонентов. Такие комментарии следует удалять хотя бы из гигиенических соображений, они низводят издание до уровня Невских новостей.
baddancer
Euronews: "Наступление коронавируса в Европе продолжается. Власти контратакуют, вводя новые ограничения".
Это чтобы мы понимали разницу. Ограничения в России вводят от бессилия, а в Европе - это контратака на вирус.
vader
Сформулируем чуть точнее: когда соблюдение мер не приводит ни к каким видимым изменениям, когда никто в школе не болеет больше, чем в прошлом году, когда непонятно, как лечиться, ровно потому, что непонятно, ОТ ЧЕГО, собственно, лечиться, потому что никто из знакомых и не очень знакомых не болеет, требовать всех запереть по домам и лишить детей возможности получить образование - преступление по отношению к детям.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний