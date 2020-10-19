Читатели «Фонтанки» высказались против коронавирусных ограничений в школах
Большинство из участников опроса «Фонтанки» о коронавирусных ограничениях в школах высказались против каких-либо нововведений.
По данным на 19 октября, в опросе приняло участие около 9500 человек. Вариант «Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений» поддержали 25% респондентов среди родителей и 6% среди педагогов.
На втором месте среди родителей — ранние каникулы (14%), на третьем — уход на дистанционное обучение всех классов (10%).
У педагогов среди предложенных вариантов лидируют ранние каникулы (7%), далее — отсутствие каких-либо ограничений (6%), замыкает тройку цикличное обучение (5%).
Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте» спросила горожан о том, какой вариант ограничительных мер в школах представляется правильным, если заболеваемость коронавирусом начнет резко нарастать. Большинство петербуржцев высказались за ранние каникулы.
«Фонтанка» опубликовала аналогичный опрос, предложенные Ириной Потехиной ответы мы дополнили ещё одним пунктом: «Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений».
Сколько учеников и учителей заболело коронавирусом в Петербурге, готовы ли педагоги к осеннему дистанту и возможно ли продление в городе школьных каникул, читайте в интервью Ирины Потехиной.