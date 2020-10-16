Большинство родителей и педагогов считают ранние каникулы наиболее приемлемым выходом из ситуации, в которой заболеваемость коронавирусом в образовательных учреждениях начинает резко расти. Такую точку зрения поддержали участники опроса на странице вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной 16 октября.

Всего в опросе приняли участие около 100 тысяч петербуржцев. 52% педагогов и 41% родителей высказались за ранние каникулы. На втором месте по популярности оказалось цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений). Этот пункт поддержали 25% педагогов и 33% родителей. Замыкает тройку переход на дистант всех классов, за исключением начальных. За него голоса отдали 10% учителей и 12% родителей.