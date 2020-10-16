Учителя и родители Петербурга выступили за ранние каникулы. Результаты опроса о коронавирусных ограничениях в школах
Большинство родителей и педагогов считают ранние каникулы наиболее приемлемым выходом из ситуации, в которой заболеваемость коронавирусом в образовательных учреждениях начинает резко расти. Такую точку зрения поддержали участники опроса на странице вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной 16 октября.
Всего в опросе приняли участие около 100 тысяч петербуржцев. 52% педагогов и 41% родителей высказались за ранние каникулы. На втором месте по популярности оказалось цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений). Этот пункт поддержали 25% педагогов и 33% родителей. Замыкает тройку переход на дистант всех классов, за исключением начальных. За него голоса отдали 10% учителей и 12% родителей.
Меньше 10% набрали полный дистант и домашнее обучение. Всего в опросе приняли участие 14,6 тысячи учителей и почти 75 тысяч родителей.
«Фонтанка» разобрала результаты вместе с автором опроса. Сколько учеников и учителей заболело коронавирусом в Петербурге, готовы ли педагоги к осеннему дистанту и возможно ли продление в городе школьных каникул, читайте в интервью вице-губернатора Ирины Потехиной в ближайшее время.
Предлагаем читателям «Фонтанки» принять участие в аналогичном опросе и указать, какие ограничительные меры в школах приемлемы для вас. Предложенные Ириной Потехиной ответы мы дополнили ещё одним пунктом: «Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений».