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16.10.2020 19:49
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Учителя и родители Петербурга выступили за ранние каникулы. Результаты опроса о коронавирусных ограничениях в школах

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Большинство родителей и педагогов считают ранние каникулы наиболее приемлемым выходом из ситуации, в которой заболеваемость коронавирусом в образовательных учреждениях начинает резко расти. Такую точку зрения поддержали участники опроса на странице вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной 16 октября.

Всего в опросе приняли участие около 100 тысяч петербуржцев. 52% педагогов и 41% родителей высказались за ранние каникулы. На втором месте по популярности оказалось цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений). Этот пункт поддержали 25% педагогов и 33% родителей. Замыкает тройку переход на дистант всех классов, за исключением начальных. За него голоса отдали 10% учителей и 12% родителей.

Меньше 10% набрали полный дистант и домашнее обучение. Всего в опросе приняли участие 14,6 тысячи учителей и почти 75 тысяч родителей.

«Фонтанка» разобрала результаты вместе с автором опроса. Сколько учеников и учителей заболело коронавирусом в Петербурге, готовы ли педагоги к осеннему дистанту и возможно ли продление в городе школьных каникул, читайте в интервью вице-губернатора Ирины Потехиной в ближайшее время.

Предлагаем читателям «Фонтанки» принять участие в аналогичном опросе и указать, какие ограничительные меры в школах приемлемы для вас. Предложенные Ириной Потехиной ответы мы дополнили ещё одним пунктом: «Оставить все как есть. Не надо никаких ограничений».

Какой вариант ограничений вам представляется правильным?

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

263831521
Редакция, спасибо, что изменили опрос и добавили последний пункт. Теперь могут проголосовать те, кто против закрытия школ.
Торин Д
Судя по новостям и пропаганде готовят людей к удаленке в школе, перед этим попортят нервы неопределенностью
263831521
Зачем Фонтанка транслирует этот странный опрос. Нет пункта о том, чтобы сохранить нормальный учебный процесс. Перейдем на совсем несовершенную систему дистанционного обучения, которая для начальной школы ну совсем не подходит. Родители будут сидеть с детьми? А работодатель будет оплачивать внезапный отпуск? Власти оформят это как больничный (ведь сейчас пандемия) и позволят оплатить из фонда ОМС?

Вообще выборка опроса странная. Как можно считать проценты учителей и родителей в рамках общей статистики. Понятно ведь, что учителей меньше.
И это странно, что редакция размещает опрос без какой-либо аутентификации.
Насколько я понимаю дальше будет попытка выдать результаты странного опроса за волю народа)
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