Полный дистант или ранние каникулы? Власти Петербурга просят родителей проголосовать за коронавирусные ограничения в школах
Родителей и педагогов просят выбрать наиболее оптимальные коронавирусные ограничения для школьников. Опросник опубликован на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в «ВКонтакте» 15 октября.
Среди предлагаемых вариантов: ранний уход на каникулы, дистанционное обучение всех классов во всех школах города, онлайн-уроки только для средней и старшей школы, а также цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений).
На момент публикации в опросе приняли участие более четырёх тысяч человек. Среди родителей лидирует пункт о ранних каникулах.
В Петербурге из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционном обучении находятся 113 классов в 55 школах.