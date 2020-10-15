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15.10.2020 17:00
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Полный дистант или ранние каникулы? Власти Петербурга просят родителей проголосовать за коронавирусные ограничения в школах

Родителей и педагогов просят выбрать наиболее оптимальные коронавирусные ограничения для школьников. Опросник опубликован на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в «ВКонтакте» 15 октября.

Среди предлагаемых вариантов: ранний уход на каникулы, дистанционное обучение всех классов во всех школах города, онлайн-уроки только для средней и старшей школы, а также цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений).

На момент публикации в опросе приняли участие более четырёх тысяч человек. Среди родителей лидирует пункт о ранних каникулах.

В Петербурге из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционном обучении находятся 113 классов в 55 школах.

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Комментарии (12)

263827771
Почему не доучиться??? Дети не будут сидеть дома! Дайте доучиться детям!!
wondering
А когда должны начаться каникулы? С 26 числа? Сегодня 15. Через 11 дней ,если не считать выходные , то учиться осталось 6 дней. Никак не доучиться? Ведь все орали весной, что дистанционка- это ужас ужасный.
Marina Beloglazova
Поправьте пж текст публикации: в "наиболее оптимальные коронавирусные ограничения" слово "наиболее", явно, лишнее
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