Археологи откопали в Перу огромное изображение кошки, которому более 2000 лет
В Перу, во время проведения археологических работ по доступу к холму Линии Наска, ученые обнаружили изображение 37-метровой кошки (или кота), датируемое 200–100 годами до н.э. Об этом 19 октября пишет Guardian.
«Фигура была едва видна и вот-вот должна была исчезнуть, потому что она расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии», — отреагировало на находку министерство культуры Перу.
Discovery of a huge 2000 years old drawing of a cat in the Nazca desert in Peru #Archaeology https://t.co/8QTw8GvTmC pic.twitter.com/FAvqHwAqkR— GuardianMag (@MagGuardian) October 19, 2020
По словам главного археолога Перу по линиям Джонни Исла, кошка была создана в конце эпохи Паракаса, которая длилась с 500 года до н. э. до 200 года н. э.
За последние годы ученые обнаружили в долинах Наска и Пальпа от 80 до 100 новых фигур, предшествующих культуре Наска. Они меньше по размеру, но при этом еще старше найденной кошки.
Геоглифы Наски — нанесенные на землю крупные узоры фигур или животных на одноимённом плато в южной части Перу. Некоторые изображения достигают нескольких сотен метров в длину. Большинство рисунков в долине датируются учеными вторым веком до н.э. Первым сообщил о подобных изображениях испанский священник Сьеса де Леон в 1553 году.