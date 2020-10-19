В Перу, во время проведения археологических работ по доступу к холму Линии Наска, ученые обнаружили изображение 37-метровой кошки (или кота), датируемое 200–100 годами до н.э. Об этом 19 октября пишет Guardian.



«Фигура была едва видна и вот-вот должна была исчезнуть, потому что она расположена на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии», — отреагировало на находку министерство культуры Перу.

