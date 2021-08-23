Новые удивительные находки позволили реконструировать быт древнего человека, и одновременно знаковые изменения произошли в быту самой экспедиции. Об этом «Фонтанке» рассказал 23 августа начальник экспедиции Андрей Мазуркевич.

Особенность Северо-Западной экспедиции — большой объём подводных работ наряду с обычными «наземными». Там, где несколько тысяч лет назад (во времена неолита) стоял дом, теперь находится дно и берег реки Сертейка, сейчас это территория Смоленской области. Торфяниковая почва за многие сотни лет поглотила постройки и вещи — то, что осталось от древних людей, — и тем самым законсервировала их. Поэтому именно здесь археологам удаётся найти органические материалы уникальной сохранности: в других почвах они быстро разрушаются. Расчищают памятник из-под воды: дайверы погружаются в реку и сантиметр за сантиметром очень аккуратно вручную размывают берег. И вот уже видна какая-то конструкция. Смахиваем слой ила — и проступает почти целый керамический горшок. В нём варили еду тысячи лет назад, с тех пор его не касалась рука человека, и теперь он вернулся к людям.



Этим летом эрмитажные специалисты исследовали два крупных объекта. Первый — рыболовный. В пятом тысячелетии до нашей эры здесь тусовались мужики на лодках (хотя, может, и женщины — этого мы пока точно не знаем), придумывали хитрости, как наловить побольше рыбы. В одном месте археологи нашли много деревянных вёсел: и обломки, и даже целые. Это большая удача, таких старых вёсел в мире — единицы. Для ловли рыбы наши предки возводили конструкции, похожие на те, что местами используются до сих пор. Это, например, рыболовный запор — его образуют стенки, сделанные из переплетённой сосновой дранки и соединённые верёвкой. Дранка очень тонкая, 4–5 мм, шириной до 5 см, выглядит изящно. Сохранилось около метра такой стенки. Это и знакомые нам сети; и верши — небольшие снасти, куда рыба заплывает, а выбраться не может; и многочисленные колья, которые удерживали верши на течении.

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Второй объект подводного исследования — остатки свайного дома 3-го тысячелетия до нашей эры. Со времён дранки, сетей и вершей прошло 2000 лет, а люди на этом же месте продолжали есть рыбу. Только теперь уже сидя в своём домике прямо над водой. «Среди многочисленных фрагментов орнаментированных сосудов в приочажной зоне дома найдены фрагменты рыболовных крючков, колотушка для колки орехов», — рассказывает Андрей Мазуркевич.



В общем, становится понятно, что у наших древних предков всё было неплохо: жизнь налажена вплоть до «щелкунчиков» и янтарных украшений. Но не одним предкам жить в комфорте. В этом году у самих археологов с их спартанским бытом — палатками и супом на костре — случилось благоустройство. Ещё несколько лет назад электричества не было вовсе, а теперь неудобную и шумную систему с генератором на бензине сменили солнечные батареи от Российского энергетического агентства, «Евросолар Россия» и NSIA. Среди леса загорелись лампочки — можно изучать находки даже ночью.



«Исследования продолжаются, — говорит Андрей Мазуркевич. — Сейчас мы начинаем поиск других свайных поселений каменного века на территории Смоленщины и Псковщины, ставя задачу установить границы распространения культурного феномена озёрных свайных поселений 3 тыс. до н. э. ». Эту задачу в будущем могут подхватить молодые специалисты, которые сейчас приезжают в экспедицию из Петербурга в рамках студенческих археологических отрядов. Для них при поддержке фонда «История Отечества» и Государственного Эрмитажа прямо на месте, под новой электрической лампочкой, была организована полевая археологическая школа «География свайных поселений эпохи неолита Северо-Запада России».