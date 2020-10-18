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18.10.2020 12:14
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На Приморском шоссе сбили кабана, на Мурманском лось успел проскочить

Несмотря на приближение зимы дикие животные всё ещё активны и продолжают выходить на дороги.

На Приморском шоссе перед поселком Лисий Нос сбили кабана, сообщают утром 18 октября очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В декабре 2019 года примерно там же один водитель снёс целое стадо кабанов.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

За два дня до этого на видео попал лось на трассе «Кола» рядом с Петербургом. Животное перебегает дорогу в паре десятков метров от машины.

Смертельным для человека может стать встреча не только с лосем, но и с кабаном. В конце сентября в Тюменской области в таком ДТП погибли четверо. По данным комитета по природопользованию, в 2019 году в Петербурге было зафиксировано девять ДТП, в которых погибли шесть лосей и семь кабанов

В случае ДТП надо выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД. Покидать место и увозить тушу нельзя, так как любое изъятие диких зверей из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение. Штраф за сбитое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО.

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