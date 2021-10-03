Смертельное ДТП произошло на севере Ленинградской области. Жертва — животное.
Как сообщают очевидцы 3 октября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Старо-Приозерском шоссе, у заправки в районе Лупполово (Всеволожский район), ночью сбили кабана. Туша осталась на дороге.
Отметим, что в случае ДТП покидать место и увозить тушу нельзя, так как любое изъятие диких зверей из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение. Надо выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД. Штраф за сбитое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО. За сбитого лося штраф составляет 80 тысяч рублей, за оленя — 70 тысяч, за кабана — 30 тысяч. Хотя кабан не такое крупное животное как лось, ДТП с ними могут стать смертельными и для человека.
В конце сентября хряки рисковали погибнуть в ДТП на Выборгском шоссе. К счастью, автомобилист ехал не слишком быстро. Кабаны встречаются не только на лесных окраинах Петербурга, но и в спальных районах.