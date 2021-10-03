Отметим, что в случае ДТП покидать место и увозить тушу нельзя, так как любое изъятие диких зверей из среды их обитания без соответствующего разрешения расценивается как правонарушение. Надо выставить дорожный знак и вызвать сотрудников ГИБДД. Штраф за сбитое животное компенсирует страховая компания по полису ОСАГО. За сбитого лося штраф составляет 80 тысяч рублей, за оленя — 70 тысяч, за кабана — 30 тысяч. Хотя кабан не такое крупное животное как лось, ДТП с ними могут стать смертельными и для человека.

