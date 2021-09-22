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Кабаны на Выборгском шоссе кинулись под колёса машины

Трое парнокопытных нарушили ПДД, создав аварийную ситуацию на Выборгском шоссе. Водитель успел притормозить.

Видеозапись встречи с дикими животными на участке трассы Сертолово — Осиновая Роща публикует 22 сентября «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Кабаны выскочили на дорогу, которая, к счастью, была полупустая, и успешно миновали четыре полосы.

За 2020 год в авариях на дорогах города и области погибли шесть лосей, три кабана и косуля. В этом году, по данным на середину августа, в списке две косули, кабан, пара лосей. 21 сентября на трассе «Кола» в ДТП с лосем пострадал 6-летний ребёнок.

Кабаны встречаются не только на лесных окраинах Петербурга, но и в спальных районах.

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Комментарии (3)

shushu
Разве это выскочили? Они безопасно перешли дорогу семьей, держа друг друга за ножку. И почти по знаку "Осторожно переходы"
260965961
Вкусненькие кабанчики)
fihalhohi
Тот случай, когда заголовок статьи не соответствует видео))
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