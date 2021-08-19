О начале сезонной миграции лосей комитет по природопользованию сообщил 19 августа. Так называемый период гона длится до начала ноября. Самцы становятся агрессивнее, почти не едят и в поисках «невест» преодолевают десятки, а то и сотни километров, издавая призывный голос, который можно принять за стон или мычание, рассказывал петербургский зоолог Павел Глазков. Они гарцуют вдоль дорог, устраивают баталии , выходят на территорию городской застройки.

Брачные игры лосей могут добавить проблем петербургским автомобилистам. У сохатых в поиске повышается активность и пропадает осторожность, водителей просят быть предельно внимательными.

«Лось может представлять серьезную опасность для людей. В период миграции животного особо осторожными надо быть автомобилистам. ДТП с участием животного смертельно опасно для всех участников», — напоминает начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.



Водителей просят следить за знаками и снижать скорость. Если сохатый уже на дороге — не приближаться, не привлекать внимание, остановиться и дать перейти проезжую часть либо медленно объехать.



Если аварии избежать не удалось, то на месте должны оставаться оба участника. Сбитого лося увозить запрещено, поскольку это расценивают как правонарушение, уехавшего водителя может догнать наказание: лишение прав на полтора года или арест на срок до 15 суток. Сообщить о бедственном положении животного можно в службу «112» или по телефону мобильной экологической дежурной службы: 417–59–36.



Штраф за сбитого насмерть лося в размере 80 тысяч рублей оплачивает страховая компания или водитель, если у него нет полиса ОСАГО.

