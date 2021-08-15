В Ленобласти водитель сбил лося и отключился. О ДТП сообщила сама машина

Спасателям пришлось с помощью гидравлики извлекать из «Лады Гранты» водителя после аварии в Бокситогорском районе Ленобласти.
Как сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию, ночью 15 августа на автодороге «Вологда — Новая Ладога» у деревни Сомино «Лада» сбила лося и врезалась в дерево. Водителя зажало в машине. На месте остановились ехавшие мимо люди, они выяснили, что мужчина без сознания. «Лось на дороге мёртвый лежал. Вызвали скорую, пострадавшего не трогали, мало ли что. Дождались медиков», — рассказал изданию очевидец.
По данным ГУ МЧС по Ленобласти, дежурная смена 118 пожарной части деблокировала пострадавшего с помощью гидравлического инструмента.
Примечательно, что первое сообщение о ДТП в экстренные службы поступило не от очевидцев, а автоматически — через систему ЭРА-ГЛОНАСС, установленную в машине. Эта система срабатывает при ДТП. Обратный звонок остался без ответа, но координаты были переданы.