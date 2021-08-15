В Ленобласти водитель сбил лося и отключился. О ДТП сообщила сама машина

Как я понимаю, сообщение ЭРА ГЛОНАСС было проигнорировано? Ждали, пока кто-нибудь позвонит? Ну это логично же, чего зря спасателей гонять? Нам обещали, что система будет работать автоматически, даже если никто не отвечает. В этом её смысл. А видимо, нет, так не работает. Тогда в ней и смысла нет, получается.