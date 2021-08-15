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В Ленобласти водитель сбил лося и отключился. О ДТП сообщила сама машина

В ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога человек пострадал, а животное погибло

Спасателям пришлось с помощью гидравлики извлекать из «Лады Гранты» водителя после аварии в Бокситогорском районе Ленобласти.

Как сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию, ночью 15 августа на автодороге «Вологда — Новая Ладога» у деревни Сомино «Лада» сбила лося и врезалась в дерево. Водителя зажало в машине. На месте остановились ехавшие мимо люди, они выяснили, что мужчина без сознания. «Лось на дороге мёртвый лежал. Вызвали скорую, пострадавшего не трогали, мало ли что. Дождались медиков», — рассказал изданию очевидец.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, дежурная смена 118 пожарной части деблокировала пострадавшего с помощью гидравлического инструмента.

Примечательно, что первое сообщение о ДТП в экстренные службы поступило не от очевидцев, а автоматически — через систему ЭРА-ГЛОНАСС, установленную в машине. Эта система срабатывает при ДТП. Обратный звонок остался без ответа, но координаты были переданы.

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Комментарии (5)

264521001
Прочитав заголовок, сначала представила машину, ковыляющую на колесах до ближайшего поста ДПС, чтобы сообщить о дтп. И только спустя секунду поняла, что речь об ЭРА ГЛОНАСС.
shushu
Почему машина не отвечает на звонки....
Zdobsi
Как я понимаю, сообщение ЭРА ГЛОНАСС было проигнорировано? Ждали, пока кто-нибудь позвонит? Ну это логично же, чего зря спасателей гонять? Нам обещали, что система будет работать автоматически, даже если никто не отвечает. В этом её смысл. А видимо, нет, так не работает. Тогда в ней и смысла нет, получается.
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