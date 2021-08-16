Как стало известно «Фонтанке», около трех часов ночи 16 августа на 143-м километре автодороги «Кола» 37-летний житель Мурманской области на автомобиле Subaru Forester сбил выбежавшего на дорогу лося. На фото с места ДТП видно, что машина получила серьезные повреждения: похоже, что лось от удара влетел в лобовое.
В результате аварии пострадал 15-летний пассажир автомобиля. Его госпитализировали с автотравмой и ушибленными ранами лица и головы. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.
За минувшие выходные и пятницу, с 13 по 15 августа, в Петербурге произошло 764 ДТП, в Ленобласти — 254, сообщает УГИБДД. Пострадавшие были в 31 и 26 случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 30 взрослых и двое детей, в области — 33 взрослых и двое детей. В областных авариях погибли четверо, все совершеннолетние.