FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Лось отправил в больницу юного пассажира «Субару» на трассе «Кола»

Кроссовер сбил лося на федеральной трассе в Волховском районе Ленобласти в ночь на понедельник, 16 августа. Травмы получил подросток.

Как стало известно «Фонтанке», около трех часов ночи 16 августа на 143-м километре автодороги «Кола» 37-летний житель Мурманской области на автомобиле Subaru Forester сбил выбежавшего на дорогу лося. На фото с места ДТП видно, что машина получила серьезные повреждения: похоже, что лось от удара влетел в лобовое.

Фото: 47News
ПоделитьсяПоделиться

В результате аварии пострадал 15-летний пассажир автомобиля. Его госпитализировали с автотравмой и ушибленными ранами лица и головы. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

За минувшие выходные и пятницу, с 13 по 15 августа, в Петербурге произошло 764 ДТП, в Ленобласти — 254, сообщает УГИБДД. Пострадавшие были в 31 и 26 случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 30 взрослых и двое детей, в области — 33 взрослых и двое детей. В областных авариях погибли четверо, все совершеннолетние.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: 47News
Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Владислав М
Если знака 1.27 «Дикие животные» не было, то можно посудиться с дорожниками за ущерб.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний