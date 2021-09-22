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Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с лосем на «Коле». В Петергофе юному пассажиру досталось при встрече двух Hyundai

Двое детей-пассажиров пострадали в ДТП в Петербурге и Ленобласти за сутки

В двух серьезных авариях 21 сентября пострадали дети-пассажиры. В Волховском районе Ленобласти автомобиль столкнулся с лосем, в Петербурге две машины не поделили перекресток.

Как сообщает 22 сентября 47News со ссылкой на дорожную полицию, в начале девятого часа вечера на 168-м километре федеральной автодороги «Кола» легковой автомобиль Peugeot, двигавшийся в сторону Петербурга, сбил выбежавшего на дорогу лося. В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир машины. Он получил ушибы и после оказания медицинской помощи был отпущен лечиться амбулаторно.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Утром вторника, в 8:30, на пересечении Ботанической и Чичеринской улиц Петергофа 37-летний водитель автомобиля Hyundai при повороте налево на разрешающий сигнал не пропустил Hyundai под управлением 36-летнего водителя, который ехал прямо, сообщает ОГИБДД Петродворцого района. В результате несовершеннолетнего пассажира одной из машин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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