Краснокнижные косули, куницы и горностаи. Смольный пересчитал обитающих в Петербурге диких животных

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга подсчитали диких животных, обитающих на территории города. Численность краснокнижных косуль за 4 года выросла почти в 14 раз.



Как сообщает 21 мая пресс-служба комитета, в 2021 году на территории Петербурга было выявлено 55 косуль. Этот вид занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга. В 2018 году их было всего 4 особи. Также экологи насчитали в Петербурге 269 белок и 26 лосей. Помимо них в городе обитают кабаны, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки и зайцы-русаки.