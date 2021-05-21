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Краснокнижные косули, куницы и горностаи. Смольный пересчитал обитающих в Петербурге диких животных

Экологи пересчитали диких животных на территории Петербурга

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга подсчитали диких животных, обитающих на территории города. Численность краснокнижных косуль за 4 года выросла почти в 14 раз.

Как сообщает 21 мая пресс-служба комитета, в 2021 году на территории Петербурга было выявлено 55 косуль. Этот вид занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга. В 2018 году их было всего 4 особи. Также экологи насчитали в Петербурге 269 белок и 26 лосей. Помимо них в городе обитают кабаны, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки и зайцы-русаки.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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Большинство животных обитают в городских лесах, на особо охраняемых природных территориях регионального значения и на территориях, граничащих с Ленобластью. Экологи регулярно наблюдают за ними, их численностью, распространением и состоянием, а также отслеживают качество и площадь среды их обитания. Строительство жилья и инфраструктуры в Петербурге меняет ареалы обитания и миграционные пути животных, и ученые изучают их, определяя места концентрации лесных обитателей.

Леса занимают почти 25 тысяч гектаров в границах Петербурга и более 140 тысяч — в пригородах. Понимание, какие животные, где и в каком количестве обитают, позволяет предотвратить серьезные ДТП с их участием, отметил губернатор Александр Беглов. Так, в 2019 году на территории города в результате 9 ДТП погибли 6 лосей и 7 кабанов.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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Комментарии (1)

zzz34
А оленей и дятлов в смольном пересчитали
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