На трассе Курган — Тюмень четыре человека погибли из-за кабана

Четыре человека погибли при столкновении автомобилей в Тюменской области. Водитель пытался избежать столкновения с кабаном, выехал на встречку и влетел в другую машину.



Подробности 22 сентября сообщает региональное управление ГИБДД. Авария произошла около 19.00 мск на 141-м километре трассы Курган — Тюмень в Исетском районе.



Животное выскочило под колеса «Лады». Водитель попытался объехать его и столкнулся с Mitsubishi. От удара «Ладу» выбросило в кювет, а кабана разорвало.



Водитель «Лады» и трое пассажиров из Тюмени — 45-летняя женщина, ее дочка четырех лет и 43-летний мужчина погибли на месте. 27-летний водитель Mitsubishi госпитализирован.

