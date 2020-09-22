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22.09.2020 08:45
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На трассе Курган — Тюмень четыре человека погибли из-за кабана

Четыре человека погибли при столкновении автомобилей в Тюменской области. Водитель пытался избежать столкновения с кабаном, выехал на встречку и влетел в другую машину.

Подробности 22 сентября сообщает региональное управление ГИБДД. Авария произошла около 19.00 мск на 141-м километре трассы Курган — Тюмень в Исетском районе.

Животное выскочило под колеса «Лады». Водитель попытался объехать его и столкнулся с Mitsubishi. От удара «Ладу» выбросило в кювет, а кабана разорвало.

Водитель «Лады» и трое пассажиров из Тюмени — 45-летняя женщина, ее дочка четырех лет и 43-летний мужчина погибли на месте. 27-летний водитель Mitsubishi госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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Комментарии (1)

Woodruff Shnibbll
А теперь внимание вопрос....если государство штрафует за наезд на дикое животное, следовательно, оно считает что оно его и несет за него ответственность. Так если это ваше животное, и по его вине, погибли люди, почему вы не обеспечили его безопасность и не огородили автотрассу специальным заграждением. Тут я думаю надо юристам подумать. Я вижу прямую вину государства. Т.е. вот штрафовать они мастера, а как отвечать за своих тварей - так ни кого. Тишина.
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