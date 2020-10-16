Автомобилист под Петербургом заснял перебегающего трассу перед его машиной лося. Животному удалось пересечь шоссе, не спровоцировав ДТП.

Видеозапись опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Александр. Произошло все около 9 часов утра 16 октября на Мурманском шоссе, как уточняют другие участники группы, перед Синявино-1.

На записи видно, как лось выскакивает из кустов на дорогу перед автомобилем автора видео, но явно не слишком высокая скорость позволила им разминуться. Животное пронеслось через две полосы в одну сторону и затем через «встречку». Благо там тоже не было плотного потока машин.