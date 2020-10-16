Лось успел проскочить через Мурманское шоссе, не попав под машину
Автомобилист под Петербургом заснял перебегающего трассу перед его машиной лося. Животному удалось пересечь шоссе, не спровоцировав ДТП.
Видеозапись опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участник Александр. Произошло все около 9 часов утра 16 октября на Мурманском шоссе, как уточняют другие участники группы, перед Синявино-1.
На записи видно, как лось выскакивает из кустов на дорогу перед автомобилем автора видео, но явно не слишком высокая скорость позволила им разминуться. Животное пронеслось через две полосы в одну сторону и затем через «встречку». Благо там тоже не было плотного потока машин.
Встреча автомобиля с лосем на трассе нередко имеет очень тяжелые последствия. Вечером 11 октября на «Скандинавии» в столкновении с лосем погиб водитель Hyundai Sonata, а утром 12 октября на дороге Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор в аналогичном ДТП смертельные травмы получил водитель Skoda. Сейчас, в период гона у лосей, водителям следует быть особенно внимательными и осторожными на загородных трассах.