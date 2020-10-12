FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12.10.2020 11:05
7
Печать

Встреча с лосем стала смертельной для водителя автомобиля под Петербургом

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13932207" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13932207" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»&nbsp;</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 

Столкновение с диким животным на дороге в Ломоносовском районе Ленобласти утром 12 октября закончилось трагедией. Полиция устанавливает личность погибшего.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:20 на 6-м километре автодороги 41К-137 Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор автомобиль Skoda сбил лося. В результате водитель машины, личность которого пока не установили, получил травмы, несовместимые с жизнью. ГИБДД ведет проверку по факту случившегося.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Накануне аналогичное ДТП произошло на трассе «Скандинавия». 42-летний водитель Hyundai Sonata сбил лося и от полученных травм скончался на месте. У лосей период гона, и водителям стоит быть особенно внимательными, поскольку в это время животные часто выбегают на трассы, и столкновения с ними нередко имеют тяжелые последствия. «Фонтанка» показывала дуэль двух сохатых из-за невесты.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13932207" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13932207" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»&nbsp;</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

vader
Я правильно понимаю, что штраф за сбитого лося выпишут супруге покойного?
AGP
Всегда удивляет формулировка: "Полиция устанавливает личность погибшего", будто у водители обычно без документов ездят.
Мужской Взгляд
Носятся как угорелые, и одни и вторые.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний