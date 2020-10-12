Встреча с лосем стала смертельной для водителя автомобиля под Петербургом
Столкновение с диким животным на дороге в Ломоносовском районе Ленобласти утром 12 октября закончилось трагедией. Полиция устанавливает личность погибшего.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:20 на 6-м километре автодороги 41К-137 Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор автомобиль Skoda сбил лося. В результате водитель машины, личность которого пока не установили, получил травмы, несовместимые с жизнью. ГИБДД ведет проверку по факту случившегося.
Накануне аналогичное ДТП произошло на трассе «Скандинавия». 42-летний водитель Hyundai Sonata сбил лося и от полученных травм скончался на месте. У лосей период гона, и водителям стоит быть особенно внимательными, поскольку в это время животные часто выбегают на трассы, и столкновения с ними нередко имеют тяжелые последствия. «Фонтанка» показывала дуэль двух сохатых из-за невесты.