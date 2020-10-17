«Амфест» покажет новые работы Сарандон, Кейси Аффлек и другие новинки американского независимого кино
22–25 октября в «Авроре» будет проходить AMFEST — серия показов новейшего американского независимого кино.
Начнут в 19.00 с «Черного дрозда», безусловного хита. Это новая лента автора «Ноттинг-хилла» Роджера Митчелла — Сьюзен Сарандон играет умирающую от рака женщину, которая пытается собрать всю свою семью, чтобы успеть отпраздновать Рождество. При том, что за окном — лето, но до зимы героиня может и не дожить. 18+
В это же время в пятницу можно увидеть «Мир грядущий», костюмную драму про отношения двух фермерских семей в Нью-Йорке середины XIX века. Главные роли сыграли Кейси Аффлек и Кэтрин Уотерстоун. 18+
В субботу в 16.50 фестиваль продолжат «Девять дней» — драма Эдсона Оды про мужчину, который выступает своеобразным хранителем душ обывателей и отвечает за их переселение из одного тела в другое. 18+
В 21.50 фестиваль продолжит «Цена победы», изобретательная лента со звездой «Острых козырьков» Джо Коулом: он играет провинциала, который участвует в издевательском конкурсе. Его задача — дольше всех простоять рядом с новеньким пикапом, держась за него рукой. 18+
Наконец, в 16.50 в воскресенье покажут «Сладкую жизнь». Это образцовая полудокументальная лента про слоняющихся по округе детей, до которых никому нет дела. 18+
Все фильмы транслируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Полная программа и подробности на сайте.
Иван Чувиляев