Крутившего пистолетом у носа третьеклассника поймали под Петербургом. Похищенные вещи забирали из ломбарда

Под Петербургом отыскали преступника, который перепугал девятилетнего мальчика и похитил имущество его матери. Оказалось, что он берет чужое не впервые.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении 34-летнего неработающего жителя Нового Девяткино. Во время допроса он признался в преступлении.

Проверка его личности показала, что ранее он был судим. В его криминальной биографии фигурируют две уголовные статьи — за кражу и мошенничество. Помимо этого он состоит под административным надзором, но не ходил отмечаться с начала пандемии коронавируса.