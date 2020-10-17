Крутившего пистолетом у носа третьеклассника поймали под Петербургом. Похищенные вещи забирали из ломбарда
Под Петербургом отыскали преступника, который перепугал девятилетнего мальчика и похитил имущество его матери. Оказалось, что он берет чужое не впервые.
Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении 34-летнего неработающего жителя Нового Девяткино. Во время допроса он признался в преступлении.
Проверка его личности показала, что ранее он был судим. В его криминальной биографии фигурируют две уголовные статьи — за кражу и мошенничество. Помимо этого он состоит под административным надзором, но не ходил отмечаться с начала пандемии коронавируса.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Похищенные в квартире девятилетнего мальчика и его матери вещи забрали из ломбарда.
Вооруженный разбойник заявился в квартиру на аллее Поликарпова в Приморском районе около пяти вечера 13 октября. Продемонстрировав третьекласснику, который находился один дома, пистолет, он забрал мобильный телефон школьника, велосипед его матери, а затем ушел, но ненадолго. Вернувшись, преступник нарвался на пожилую учительницу, которая смогла его спугнуть. Когда с работы пришла мать девятилетнего мальчика, ей пришлось не только успокаивать сына и общаться с сотрудниками полиции, но и оценивать ущерб — пропали телевизор, телефон и две гитары общей стоимостью более ста тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.