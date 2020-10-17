Снег — не сегодня. В Петербурге после самой холодной ночи солнце, осадков не ожидается
Минувшая ночь в Санкт-Петербурге была самой холодной с начала осени. День же обещает быть погожим, хотя циклон уже близко.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 октября в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью было плюс 2–4 градуса, днем воздух прогреется до 6–8. Давление будет понижаться.
Холодный антициклон уступает место более тёплому облачному вихрю, объясняет ведущий специалист ООО «Центр «Фобос» Михаил Леус. «Сегодня, 17 октября, после самой холодной ночи с начала осени, на погоду Северной столицы будет оказывать влияние периферия циклона, центр которого окажется над севером Скандинавии», — пишет Леус.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, температура за сутки колеблется в пределах от 1 до 10 градусов тепла. Самое холодное 17 октября было в 1976 году, минимальная дневная температура составила минус 8, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 14 градусов, напоминает «Яндекс».
В выходные синоптики, напомним, обещали снег. Осадки, по данным Гидрометцентра, возможны 18 и 19 октября.