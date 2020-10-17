Минувшая ночь в Санкт-Петербурге была самой холодной с начала осени. День же обещает быть погожим, хотя циклон уже близко.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 октября в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью было плюс 2–4 градуса, днем воздух прогреется до 6–8. Давление будет понижаться.

Холодный антициклон уступает место более тёплому облачному вихрю, объясняет ведущий специалист ООО «Центр «Фобос» Михаил Леус. «Сегодня, 17 октября, после самой холодной ночи с начала осени, на погоду Северной столицы будет оказывать влияние периферия циклона, центр которого окажется над севером Скандинавии», — пишет Леус.