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16.10.2020 17:40
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Смотрел в смартфон и не заметил край платформы: в Петербурге 17-летний юноша упал под поезд

Статистику несчастных случаев на железной дороге пополнил несовершеннолетний пассажир из-за своей фатальной невнимательности. Он не среагировал даже на гудок электрички.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, инцидент произошёл 16 октября около 9:55 на железнодорожной станции Новый Петергоф. По предварительным данным, 17-летний парень шёл по платформе во время приближения электропоезда Ораниенбаум — Санкт-Петербург. Молодой человек настолько увлекся своим смартфоном, что не заметил, как приблизился к краю платформы. В итоге он оступился и упал.

Машинист заметил его ещё на платформе, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное сообщение. Но было слишком близко, наезда избежать не удалось. Юноша доставлен в больницу. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Полиция и РЖД не устают подчёркивать, что основная причина травмирования граждан на железной дороге — это нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. За 9 месяцев 2020 года по этой причине на ОЖД погибли 96 человек и пострадали 46. В большинстве случаев люди переходили пути в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом или просто шли по рельсам.

Вот два недавних случая. 1 октября на станции Пери 67-летняя петербурженка решила проползти под вагоном грузового поезда, но он начал движение. Она лишилась ноги. 3 октября на железнодорожной станции Кушелевка погиб 17-летний юноша: он залез на цистерну товарного поезда, зацепился за железнодорожные провода и получил электротравму.

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Комментарии (5)

killbeachtrash
Многие девушки стали мамами даже не зная в лицо отца ребенка...они были в наушниках...и это еще вариант "лайт". Поколение "смартфон-мозгов".
COVID-2036
старорежимные учителя любили спросить ученика: а голову ты свою не забыл (дома)? оказывается, вопрос не так глуп, как могло показаться
Cashmare
Естественный отбор в действии
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