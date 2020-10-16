Смотрел в смартфон и не заметил край платформы: в Петербурге 17-летний юноша упал под поезд

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, инцидент произошёл 16 октября около 9:55 на железнодорожной станции Новый Петергоф. По предварительным данным, 17-летний парень шёл по платформе во время приближения электропоезда Ораниенбаум — Санкт-Петербург. Молодой человек настолько увлекся своим смартфоном, что не заметил, как приблизился к краю платформы. В итоге он оступился и упал.

Статистику несчастных случаев на железной дороге пополнил несовершеннолетний пассажир из-за своей фатальной невнимательности. Он не среагировал даже на гудок электрички.

Машинист заметил его ещё на платформе, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное сообщение. Но было слишком близко, наезда избежать не удалось. Юноша доставлен в больницу. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Полиция и РЖД не устают подчёркивать, что основная причина травмирования граждан на железной дороге — это нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. За 9 месяцев 2020 года по этой причине на ОЖД погибли 96 человек и пострадали 46. В большинстве случаев люди переходили пути в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом или просто шли по рельсам.

Вот два недавних случая. 1 октября на станции Пери 67-летняя петербурженка решила проползти под вагоном грузового поезда, но он начал движение. Она лишилась ноги. 3 октября на железнодорожной станции Кушелевка погиб 17-летний юноша: он залез на цистерну товарного поезда, зацепился за железнодорожные провода и получил электротравму.