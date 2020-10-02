В Ленобласти петербурженка осталась без ноги, решив проползти под грузовым поездом

Транспортная полиция проводит проверка по факту травмирования пенсионерки на станции Пери.



Как сообщает пресс-служба ведомства 2 октября, сообщение о ЧП на станции в Ленобласти поступило в дежурную часть 1 октября в 14:57.



67-летняя петербурженка, переходя по служебному переходу, решила проползти под вагоном грузового поезда. Однако в этот момент поезд начал движение.



В настоящее время пострадавшая находится в больнице с диагнозом травматическая ампутация нижней конечности.



Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

