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02.10.2020 12:12
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В Ленобласти петербурженка осталась без ноги, решив проползти под грузовым поездом

Транспортная полиция проводит проверка по факту травмирования пенсионерки на станции Пери.

Как сообщает пресс-служба ведомства 2 октября, сообщение о ЧП на станции в Ленобласти поступило в дежурную часть 1 октября в 14:57.

67-летняя петербурженка, переходя по служебному переходу, решила проползти под вагоном грузового поезда. Однако в этот момент поезд начал движение.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице с диагнозом травматическая ампутация нижней конечности.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (2)

irinamaslova
Страх - источник проблем. Состав не автомобиль и быстро не разгоняется. Не побоялась бы полежать между рельсами и всё бы ок.
RemyMartin
Безобразие! Опять пострадал пешеход. Нужно срочно посадить машиниста на 150 лет.
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