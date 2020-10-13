Опять по шпалам. Под поездами ОЖД с начала года погибли почти 100 человек

Как сообщает 13 октября пресс-служба ОЖД, этот показатель на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (115 погибших, в том числе 9 несовершеннолетних, и 52 пострадавших, из которых семеро – дети). При этом только в минувшем сентябре погибли семь человек (в том числе один ребёнок) и семеро (трое детей) были ранены.

На территории Октябрьской железной дороги за 9 месяцев 2020 года из-за нарушения правил безопасности погибли 96 человек и пострадали 46. Среди жертв – семеро несовершеннолетних, пятеро детей травмированы.

В большинстве случаев граждане переходили пути в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом или просто шли по рельсам. Один человек травмировался при падении с вагона, пятеро получили электротравмы.



В эту статистику, судя по всему, не вошли октябрьские инциденты в Петербурге и Ленинградской области. 1 числа на станции Пери 67-летняя петербурженка решила проползти под вагоном грузового поезда, но он начал движение. Она лишилась ноги. 3 октября на железнодорожной станции Кушелевка на Политехнической улице погиб 17-летний юноша: он залез на цистерну товарного поезда, зацепился за железнодорожные провода и получил электротравму.

В зону обслуживания ОЖД входят Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, а также Псковская, Мурманская, Новгородская и Тверская области.