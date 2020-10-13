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13.10.2020 21:14
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Опять по шпалам. Под поездами ОЖД с начала года погибли почти 100 человек

На территории Октябрьской железной дороги за 9 месяцев 2020 года из-за нарушения правил безопасности погибли 96 человек и пострадали 46. Среди жертв – семеро несовершеннолетних, пятеро детей травмированы.

Как сообщает 13 октября пресс-служба ОЖД, этот показатель на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (115 погибших, в том числе 9 несовершеннолетних, и 52 пострадавших, из которых семеро – дети). При этом только в минувшем сентябре погибли семь человек (в том числе один ребёнок) и семеро (трое детей) были ранены.

В большинстве случаев граждане переходили пути в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом или просто шли по рельсам. Один человек травмировался при падении с вагона, пятеро получили электротравмы.

В эту статистику, судя по всему, не вошли октябрьские инциденты в Петербурге и Ленинградской области. 1 числа на станции Пери 67-летняя петербурженка решила проползти под вагоном грузового поезда, но он начал движение. Она лишилась ноги. 3 октября на железнодорожной станции Кушелевка на Политехнической улице погиб 17-летний юноша: он залез на цистерну товарного поезда, зацепился за железнодорожные провода и получил электротравму.

В зону обслуживания ОЖД входят Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, а также Псковская, Мурманская, Новгородская и Тверская области.

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Комментарии (3)

Евгений Полянский
Естественный отбор как он есть. 20 лет работаю на жд движенцем, и ни как не могу понять, как можно попасть под поезд? Больше всего бесят отмазки жён алкоголиков "Мой Васенька не пьёт уже три дня, это Сапсан сам засосал его под себя"
Wert
Сколько из них сами под поезд кинулись?
RemyMartin
Надо срочно снизить скорость поездов, ввести ответственность машинистов, вплоть до пожизненного, сделать опускающиеся титановые барьеры для защиты пешеходов. Ведь поезд, как и автомобиль можно мгновенно остановить.
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