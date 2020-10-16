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16.10.2020 15:24
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The Guardian: Западные спецслужбы подозревают ФСБ в отравлении Навального. Они считают, что политика убивать не собирались

Спецслужбы Великобритании, Германии и Франции считают, что Алексею Навальному хотели сделать «недвусмысленное предупреждение».

«Западные службы безопасности пришли к выводу, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен ФСБ. <...> Однако это утверждение трудно проверить», — сообщает 16 октября британская The Guardian.

Источники газеты предполагают, что операция против российского оппозиционера якобы была разработана сотрудниками второй службы ФСБ. При этом у них не было цели убить Навального. Они якобы собирались сделать ему «недвусмысленное предупреждение» и заставить покинуть страну.

Собеседники издания также отмечают, что при введении санкций из-за дела Навального Евросоюз и Великобритания включили в список директора ФСБ Александра Бортникова. «Навальный находился под пристальным наблюдением Федеральной службы безопасности Российской Федерации во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года», — указывается в пояснении.

Сам политик полагает, что нападение на него вызвано влиянием оппозиции на российские регионы.

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Комментарии (5)

Skazochny
действительно, где записи с видео камер? и заявление первых лиц слегка вызывают недоумение...то самогон, то обмен веществ, то приступ поцриотизма...заявление про агентов ЦРУ , если агент, так это госизмена,где уголовное преследование?
wasya
Как ужи на сковородке, уже не знают что еще выдумать))
lsv.spb
Я вот всё пытаюсь понять... Человек в костюме химзащиты (чтоб самому не отравиться) незаметно для всех проникает в номер гостиницы и наносит яд на вполне определённую бутылку, и затем также незаметно для всех уходит. Или я не правильно понял? Кто хоть немного в теме? Как оно всё было, какие версии?
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