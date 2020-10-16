The Guardian: Западные спецслужбы подозревают ФСБ в отравлении Навального. Они считают, что политика убивать не собирались

Источники газеты предполагают, что операция против российского оппозиционера якобы была разработана сотрудниками второй службы ФСБ. При этом у них не было цели убить Навального. Они якобы собирались сделать ему «недвусмысленное предупреждение» и заставить покинуть страну.

«Западные службы безопасности пришли к выводу, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен ФСБ. <...> Однако это утверждение трудно проверить», — сообщает 16 октября британская The Guardian.

Собеседники издания также отмечают, что при введении санкций из-за дела Навального Евросоюз и Великобритания включили в список директора ФСБ Александра Бортникова. «Навальный находился под пристальным наблюдением Федеральной службы безопасности Российской Федерации во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года», — указывается в пояснении.



Сам политик полагает, что нападение на него вызвано влиянием оппозиции на российские регионы.

