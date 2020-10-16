«Для политика хорошо посмотреть в лицо смерти». Навальный назвал причины своего отравления и рассказал о трансформации российского режима на примере фильма «Чужой»

Российский оппозиционный политик предположил, что попытки влияния на региональную повестку могли привести к его возможному отравлению «Новичком».



«Для политика хорошо посмотреть в лицо смерти», — цитирует 16 октября Алексея Навального журнал The Economist.



По его словам, возможное отравление знаменует собой трансформацию российского режима. «Как тот момент в «Чужом», когда скорлупа разрывается и вырывается монстр», — описал оппозиционер произошедшее.



Он предположил, что причиной нападения на него могло стать активное влияние оппозиции на регионы. «Режим держится за счет прочной поддержки среди «соли земли» в регионах. Нашей главной задачей было разрушить этот миф», — указал политик.

