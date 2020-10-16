FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 12:28
2
Печать

«Для политика хорошо посмотреть в лицо смерти». Навальный назвал причины своего отравления и рассказал о трансформации российского режима на примере фильма «Чужой»

Российский оппозиционный политик предположил, что попытки влияния на региональную повестку могли привести к его возможному отравлению «Новичком».

«Для политика хорошо посмотреть в лицо смерти», — цитирует 16 октября Алексея Навального журнал The Economist.

По его словам, возможное отравление знаменует собой трансформацию российского режима. «Как тот момент в «Чужом», когда скорлупа разрывается и вырывается монстр», — описал оппозиционер произошедшее.

Он предположил, что причиной нападения на него могло стать активное влияние оппозиции на регионы. «Режим держится за счет прочной поддержки среди «соли земли» в регионах. Нашей главной задачей было разрушить этот миф», — указал политик.

По его оценке, власти не могли согласиться с тем, что, например, протест в Хабаровске стал результатом недовольства граждан. При этом была разработана версия о плане Запада и влиянии Навального.

В последнее время оппозиционер дал интервью Юрию Дудю, «Дождю» и немецким СМИ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Brit
«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало. Чекисты разбудили Алёшу. Алёша начал революционную агитацию».
kоt-obormot
Пора Лешику к Малахову зайти. А потом на "НТВ" отправиться к Зейналовой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний