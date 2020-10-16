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16.10.2020 15:07
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Российскую вакцину «Спутник V» начали прививать добровольцам старше 60 лет

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 16 октября о том, что вакцину «Спутник V» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет. Сначала несовершеннолетние россияне и россияне старше 60 не были включены список на испытания, но потом Минздрав все-таки разрешил проведение клинических исследований вакцины на добровольцах такого возраста.

«Стартовало исследование вакцины «Спутник V», разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет», — цитирует Мурашко РИА Новости.

По словам главы ведомства, в ситуации пандемии важно выработать параметры вакцинации именно для этой категории граждан.

Первую вакцину от коронавируса Минздрав России зарегистрировал в августе. Её разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Клинические исследования вакцины после её регистрации начались 7 сентября. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Владимир Путин 14 октября заявил о том, что в России зарегистрировали вторую вакцину для профилактики COVID-19. Она получила название «ЭпиВакКорона».

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