Алиев и Пашинян рассказали в интервью Киселеву о «красных линиях» в Нагорном Карабахе и поспорили о боевиках в регионе
Лидеры Армении и Азербайджана 15 октября дали большое интервью главе МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Как передает РИА Новости, Никол Пашинян и Ильхам Алиев рассказали, что для них является «красными линиями» в конфликте в Нагорном Карабахе.
Для президента Азербайджана это признание независимости Карабаха, для премьера Армении — право на самоопределение региона. Алиев подчеркнул, что его страна привержена урегулированию карабахского конфликта на основе принципов Минской группы ОБСЕ. Пашинян же считает, что решать проблему надо «на основе компромисса, чтобы решение было окончательным и устраивало всех».
Кроме того, армянский премьер утверждает, что на стороне Азербайджана якобы воюют наемники из Сирии, Ливии и Пакистана, которые отправлены в регион при поддержке Турции. «Анкара — главный спонсор обострения в Карабахе, решение о начале боевых действий было принято под патронажем Турции», — также подчеркнул Пашинян. Алиев все эти обвинения отрицает, как он это делал и ранее. При этом о наличии боевиков в регионе сообщали как различные СМИ, так и, например, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Бои между Арменией и Азербайджаном с применением тяжёлых видов вооружений и авиации за контроль над Нагорным Карабахом начались 27 сентября. 10 октября в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.
На этом фоне в среду, 14 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские наблюдатели должны присутствовать в Карабахе.