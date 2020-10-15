Алиев и Пашинян рассказали в интервью Киселеву о «красных линиях» в Нагорном Карабахе и поспорили о боевиках в регионе

Лидеры Армении и Азербайджана 15 октября дали большое интервью главе МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. Как передает РИА Новости, Никол Пашинян и Ильхам Алиев рассказали, что для них является «красными линиями» в конфликте в Нагорном Карабахе.



Для президента Азербайджана это признание независимости Карабаха, для премьера Армении — право на самоопределение региона. Алиев подчеркнул, что его страна привержена урегулированию карабахского конфликта на основе принципов Минской группы ОБСЕ. Пашинян же считает, что решать проблему надо «на основе компромисса, чтобы решение было окончательным и устраивало всех».

