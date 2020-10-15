«Ни одна страна не представила нам никаких доказательств». Азербайджан опровергает наёмников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз опроверг переброску наемников в непризнанную республику Нагорный Карабах и отметил, что ни одна страна не предоставила доказательств.



«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — заявил он 15 октября в интервью телеканалу France 24.

