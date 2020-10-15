«Ни одна страна не представила нам никаких доказательств». Азербайджан опровергает наёмников в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз опроверг переброску наемников в непризнанную республику Нагорный Карабах и отметил, что ни одна страна не предоставила доказательств.
«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», — заявил он 15 октября в интервью телеканалу France 24.
О переброске в зону боевых действий в Нагорном Карабахе сотен сирийских боевиков со ссылкой на источники сообщила американская деловая газета The Wall Street Journal.
В начале октября о вовлечении в карабахский конфликт боевиков из Сирии заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
3 октября Грузия опровергла сообщения о предоставлении «зелёного коридора» боевикам.
6 октября о переброске боевиков для поддержки Азербайджана заявил президент Сирии Башар Асад.
В тот же день стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил «озабоченность» сообщениями об исламистах в разговоре с коллегой из Анкары, главой Минобороны Турецкой Республики Хулуси Акару.
Бои между Арменией и Азербайджаном с применением тяжёлых видов вооружений и авиации за контроль над Нагорным Карабахом начались 27 сентября. 10 октября в Москве было заключено перемирие, которые сразу было нарушено.
На этом фоне в среду, 14 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские наблюдатели должны присутствовать в Карабахе.