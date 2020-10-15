Первыми «на зимовку» уйдут китайцы с Большого китайского моста в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе. Вслед за ними скроются от глаз посетителей скульптуры вдоль фасадов Екатерининского дворца, бюсты у павильона «Грот» и ваза у павильона «Эрмитаж» в Екатерининском парке. Мраморный фонтан в Собственном садике Екатерининского парка уже закрыт.

Музей-заповедник «Царское Село» предупреждает о начале подготовки скульптуры к зиме. Как пояснили «Фонтанке» в администрации, с понедельника, 19 октября, статуи начнут упаковывать в специальные короба. Всего от осадков спрячут более 60 произведений искусства.

Кроме того, в ближайшее время спрячутся знаменитая «Девушка с кувшином», статуя Нимфы и скульптуры во Фрейлинском садике. Бюсты с Камероновой галереи перенесут с открытого воздуха в ее застекленную часть.



Венецианская скульптура с Эрмитажной аллеи в этом году получит обновленные короба — с изображением «содержимого». Сами же статуи дополнительно упакуют в холстину — для защиты от влаги.



Напомним, в этом сезоне, который и так был недолгим (парки открылись из-за пандемии только 3 июля), царскосельской скульптуре досталось еще и от посетителей. В июле ребенок сбросил с пьедестала бронзовый «Бюст умирающего гиганта» XVIII века на Камероновой галерее. В музее пояснили, что стоимость реставрации придется оплатить его родителям.