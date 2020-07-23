Ребёнок добил умирающего гиганта в Царском Селе
Несовершеннолетний посетитель Екатерининского парка сбросил с пьедестала бронзовый «Бюст умирающего гиганта» XVIII века на Камероновой галерее. Как 23 июля сообщили сотрудники музея-заповедника «Царское Село», фигура сильно пострадала: у неё треснула голова и появились сколы.
Ребёнок, как говорят его родители, столкнул фигуру по неосторожности, когда накануне гулял в парке. Теперь родителям предстоит возместить стоимость реставрации. Во время падения пострадала также колонна самой галереи. Работу под названием «Бюст умирающего гиганта» создал мастер Эдм Гастклу в 1794 году в Петербургской академии художеств. Отливку делал с античного оригинала.
Фигуры на Камероновой галерее уже страдали от действий посетителей. Так, осенью 2019 года во время экскурсии один из школьников опрокинул бронзовый бюст, изображающий юношу Алкивиада. Работы, подобные этой, в музее-заповеднике в 1780–1790 годах установили по распоряжению Екатерины II. В 1789 году императрица велела создать и поставить бюсты великих писателей и философов древности: Платона, Гомера, Цицерона, Овидия, Сенеки, Демосфена. Бронзовые изваяния туристы постоянно трут «на удачу», несмотря на запрет.