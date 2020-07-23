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23.07.2020 18:10
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Ребёнок добил умирающего гиганта в Царском Селе

Несовершеннолетний посетитель Екатерининского парка сбросил с пьедестала бронзовый «Бюст умирающего гиганта» XVIII века на Камероновой галерее. Как 23 июля сообщили сотрудники музея-заповедника «Царское Село», фигура сильно пострадала: у неё треснула голова и появились сколы.

Ребёнок, как говорят его родители, столкнул фигуру по неосторожности, когда накануне гулял в парке. Теперь родителям предстоит возместить стоимость реставрации. Во время падения пострадала также колонна самой галереи. Работу под названием «Бюст умирающего гиганта» создал мастер Эдм Гастклу в 1794 году в Петербургской академии художеств. Отливку делал с античного оригинала.

Фото: предоставил отдел по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»
Фото: предоставил отдел по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»
Фото: предоставил отдел по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»
Фото: предоставил отдел по связям с общественностью ГМЗ «Царское Село»

Фигуры на Камероновой галерее уже страдали от действий посетителей. Так, осенью 2019 года во время экскурсии один из школьников опрокинул бронзовый бюст, изображающий юношу Алкивиада. Работы, подобные этой, в музее-заповеднике в 1780–1790 годах установили по распоряжению Екатерины II. В 1789 году императрица велела создать и поставить бюсты великих писателей и философов древности: Платона, Гомера, Цицерона, Овидия, Сенеки, Демосфена. Бронзовые изваяния туристы постоянно трут «на удачу», несмотря на запрет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... надеюсь, любимые гаджеты для него теперь станут недоступны до тех пор, пока сам на них не заработает ....
Гражданкa
а почему не закрепили-то?
Djnyana
Неустойчивый, без должного крепежа, так "умирающий гигант" может, в падении, и чью-нибудь жизнь приостановить.. Екатерина буит виновата?
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