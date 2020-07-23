Несовершеннолетний посетитель Екатерининского парка сбросил с пьедестала бронзовый «Бюст умирающего гиганта» XVIII века на Камероновой галерее. Как 23 июля сообщили сотрудники музея-заповедника «Царское Село», фигура сильно пострадала: у неё треснула голова и появились сколы.



Ребёнок, как говорят его родители, столкнул фигуру по неосторожности, когда накануне гулял в парке. Теперь родителям предстоит возместить стоимость реставрации. Во время падения пострадала также колонна самой галереи. Работу под названием «Бюст умирающего гиганта» создал мастер Эдм Гастклу в 1794 году в Петербургской академии художеств. Отливку делал с античного оригинала.