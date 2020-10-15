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15.10.2020 08:22
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Ученые заметили рекордное за 15 лет цветение фитопланктона на Камчатке

Беспрецедентное цветение фитопланктона в прибрежных водах Тихого океана на Камчатке зафиксировали ученые впервые за 15 лет. О результатах исследований 15 октября рассказала замдиректора Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

«(Фиксируются) случаи последствий цветения микроводорослей, когда гибнут тысячи тонн рыбы, моллюсков и других обитателей. Микроводоросли создают огромные биомассы. Цветение фитопланктона у берегов Камчатки было беспрецедентным за последние 15 лет, этот факт подтвержден – получена ретроспектива данных из космоса по хлорофиллу», - сказала Орлова РИА Новости.

Собеседница отметила, что водоросли могут продуцировать токсичные бактерии напрямую. Но даже отмирание после цветения вызывает вторичные метаболиты, которые ядовиты.

Она рассказала, что основной причиной такой активности микроводорослей являются изменения климата, а роль человеческого фактора, по мнению ученых, преувеличена. Хотя в почву вносятся миллионы тонн удобрений, часть которых попадает со стоками в водный бассейн, а водоросли используют их для мощного роста.

«В глобальном масштабе – только природа, которая может делать процессы более сильными или более слабыми», - добавила собеседница.

Greenpeace России ранее опубликовал первые результаты анализа проб, взятых на Камчатке. В пробах морской, речной воды и морских животных обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и другие соединения. Также, по итогам исследования обнаружен диаллилсульфид, который может входить в том числе в состав биопестицидов, соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля. Полученные данные пока не позволяют сделать окончательных выводов о причинах случившегося на Камчатке.

Специалисты рассматривают несколько версий причин произошедшего на Камчатке. Допускались варианты как техногенного, так и природного характера. Среди них: возможное попадание в воду пестицидов (в том числе, с местного полигона), ракетного топлива или окислителя, сброс вредных веществ с судов, воздействие захороненных на дне океана вредных веществ, а также версия вулканической активности. Помимо этого, всерьез рассматривалась версия, связанная с массовым цветением водорослей.

Изменения воды и грунта на полуострове в сентября этого на себе ощутили серферы, чьи лагеря располагаются на побережье Тихого океана. Халактырский пляж, где базируются спортсмены, оказался усеян мертвыми морскими животными. За оглаской ситуации последовала проверка. Несмотря на то, что обстоятельства случившегося уже несколько недель выясняют различные ведомства, независимые организации и простые добровольцы, сказать точно, что могло привести к бедствию, до сих пор нельзя.

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Комментарии (2)

Александра Чайкина
Даже в советское время ученые были не настолько продажны, как сейчас, и примеров тому много. Например, предотвратили переброску рек, о которой мечтала КПСС. А теперь в угоду кому угодно будут ерунду нести. Т.е. миллионы лет эволюции на планете Земля коту под хвост, получается, и вдруг некий фитопланктон начинает уничтожать все живое? И не стыдно им такой позорный бред нести в век технологий? В природе давно уже установилось биологическое равновесие и тем природа и живет. И единственный на планете, кто это равновесие постоянно уничтожает - это человек. И только человек! И никакой не фитопланктон. Но вместо того, чтобы искать реального виновника нарушения экологического баланса, нашли монстра - планктон. Надеюсь, история запомнит имена этих позорных ученых, придумавших страшилку, подобную дешевому фантастическому ужастику.

Ну да, провисит этот комментарий тут минуту. Фонтанка вычищает все весьма аккуратно.
Barmaley_5e4d0211d3423
И от этого у морских ежей там иголки выпали?
Этот фитопланктон просто монстр из ада.
Я не отличник по химии, но сдаётся мне, что перечисленные вещества имеют отношение к военной сфере. Что-то там есть.
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