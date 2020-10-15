Ученые заметили рекордное за 15 лет цветение фитопланктона на Камчатке

«(Фиксируются) случаи последствий цветения микроводорослей, когда гибнут тысячи тонн рыбы, моллюсков и других обитателей. Микроводоросли создают огромные биомассы. Цветение фитопланктона у берегов Камчатки было беспрецедентным за последние 15 лет, этот факт подтвержден – получена ретроспектива данных из космоса по хлорофиллу», - сказала Орлова РИА Новости .

Беспрецедентное цветение фитопланктона в прибрежных водах Тихого океана на Камчатке зафиксировали ученые впервые за 15 лет. О результатах исследований 15 октября рассказала замдиректора Национального научного центра морской биологии им. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

Собеседница отметила, что водоросли могут продуцировать токсичные бактерии напрямую. Но даже отмирание после цветения вызывает вторичные метаболиты, которые ядовиты.



Она рассказала, что основной причиной такой активности микроводорослей являются изменения климата, а роль человеческого фактора, по мнению ученых, преувеличена. Хотя в почву вносятся миллионы тонн удобрений, часть которых попадает со стоками в водный бассейн, а водоросли используют их для мощного роста.



«В глобальном масштабе – только природа, которая может делать процессы более сильными или более слабыми», - добавила собеседница.



Greenpeace России ранее опубликовал первые результаты анализа проб, взятых на Камчатке. В пробах морской, речной воды и морских животных обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и другие соединения. Также, по итогам исследования обнаружен диаллилсульфид, который может входить в том числе в состав биопестицидов, соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля. Полученные данные пока не позволяют сделать окончательных выводов о причинах случившегося на Камчатке.

