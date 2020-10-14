«Гринпис» опубликовал первые результаты анализа проб с Камчатки. Одни из них подготовили в Петербурге
Greenpeace России опубликовал первые результаты анализа проб, взятых на Камчатке. Одни из них подготовили в Петербурге, сообщает местное отделение международной организации 14 октября.
Как говорится в сообщении, результаты предоставили две лаборатории: испытательного центра «Химтест» РХТУ имени Менделеева в Москве, а также химико-аналитического центра «Арбитраж» на базе ФГУП «ВНИИМ имени Менделеева» в Петербурге.
Согласно выводам первого, в пробах морской, речной воды и морских животных обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и другие соединения. Второй заключил, что по итогам исследования обнаружен диаллилсульфид, который может входить в том числе в состав биопестицидов, соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля.
Также в пробах было установлено присутствие ряда металлов. Наличие цианидов и хлорорганических пестицидов выявлено не было.
«Полученные данные пока не позволяют сделать окончательных выводов. Мы продолжаем исследование и ждем результаты по иным методикам, в том числе из других лабораторий. Анализ на присутствие компонентов ракетного топлива (гептила) также продолжается», — подытожили в Greenpeace России.
В международной организации также добавили, что результаты направлены в Минприроды, Росприроднадзор, Росгидромет, региональным властям на Камчатке и другим органам власти, чтобы совместными усилиями установить причину экологической катастрофы.
Как сообщалось ранее, с самого начала рассматривались несколько версий причин произошедшего на Камчатке. Допускались варианты как техногенного, так и природного характера. Среди них: возможное попадание в воду пестицидов (в том числе, с местного полигона), ракетного топлива или окислителя, сброс вредных веществ с судов, воздействие захороненных на дне океана вредных веществ, а также версия вулканической активности. Помимо этого, всерьез рассматривалась версия, связанная с массовым цветением водорослей.
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