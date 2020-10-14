FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.28р90.71р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14.10.2020 20:14
1
Печать

«Гринпис» опубликовал первые результаты анализа проб с Камчатки. Одни из них подготовили в Петербурге

Greenpeace России опубликовал первые результаты анализа проб, взятых на Камчатке. Одни из них подготовили в Петербурге, сообщает местное отделение международной организации 14 октября.

Как говорится в сообщении, результаты предоставили две лаборатории: испытательного центра «Химтест» РХТУ имени Менделеева в Москве, а также химико-аналитического центра «Арбитраж» на базе ФГУП «ВНИИМ имени Менделеева» в Петербурге.

Согласно выводам первого, в пробах морской, речной воды и морских животных обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и другие соединения. Второй заключил, что по итогам исследования обнаружен диаллилсульфид, который может входить в том числе в состав биопестицидов, соединения группы терпенов, производные жирных кислот и гексаэтиленгликоля.

Также в пробах было установлено присутствие ряда металлов. Наличие цианидов и хлорорганических пестицидов выявлено не было.

«Полученные данные пока не позволяют сделать окончательных выводов. Мы продолжаем исследование и ждем результаты по иным методикам, в том числе из других лабораторий. Анализ на присутствие компонентов ракетного топлива (гептила) также продолжается», — подытожили в Greenpeace России.

В международной организации также добавили, что результаты направлены в Минприроды, Росприроднадзор, Росгидромет, региональным властям на Камчатке и другим органам власти, чтобы совместными усилиями установить причину экологической катастрофы.

Как сообщалось ранее, с самого начала рассматривались несколько версий причин произошедшего на Камчатке. Допускались варианты как техногенного, так и природного характера. Среди них: возможное попадание в воду пестицидов (в том числе, с местного полигона), ракетного топлива или окислителя, сброс вредных веществ с судов, воздействие захороненных на дне океана вредных веществ, а также версия вулканической активности. Помимо этого, всерьез рассматривалась версия, связанная с массовым цветением водорослей.

Изменения воды и грунта на полуострове в сентября этого на себе ощутили серферы, чьи лагеря располагаются на побережье Тихого океана. Халактырский пляж, где базируются спортсмены, оказался усеян мертвыми морскими животными. За оглаской ситуации последовала проверка. Несмотря на то, что обстоятельства случившегося уже несколько недель выясняют различные ведомства, независимые организации и простые добровольцы, сказать точно, что могло привести к бедствию, до сих пор нельзя.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Vurgagain
В каждом из результатов есть общее - жирные кислоты.
Вывод - животные погибли от жирных кислот.

Гептил? Он до сих пор используется в ракетном топливе?
От воздействия гептила погибла группа Дятлова...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний

Информация

Рубрики

Проекты

Мы в соцсетях

Мобильная версияМобильное приложениеМобильное приложение
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru

© 2000-2020 Фонтанка.Ру
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016

ВКонтактеFacebookTwitterInstagramTelegramYouTubeViberЯндекс.Zen

"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан."Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.