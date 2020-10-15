Минпромторг пока не видит необходимости закрывать магазины и предприятия, если не будет резкого роста больных коронавирусом

Предприятия общепита и магазины пока могут продолжить работать, соблюдая необходимые требования безопасности, если не будет резкого роста заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



"Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний", - сказал он 15 октября ТАСС.

