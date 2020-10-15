Минпромторг пока не видит необходимости закрывать магазины и предприятия, если не будет резкого роста больных коронавирусом
Предприятия общепита и магазины пока могут продолжить работать, соблюдая необходимые требования безопасности, если не будет резкого роста заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний", - сказал он 15 октября ТАСС.
Министр отметил, что вопрос перевода части сотрудников на удаленную работу власти отрабатывают с руководителями предприятий.
В Петербурге с 26 октября ужесточают требования к соблюдениям мер безопасности из-за коронавируса. Предприятия-нарушители ждут санкции вплоть до приостановки работы. За прошедшую неделю в Петербурге составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности. Всего в городе выявлено почти 20 тысяч нарушений.
В Петербурге за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 — 602 заболевших. Об этом 14 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
По России также новый рекорд — 14231 заболевший. Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва, где насчитали 4573 заболевших. Петербург же остается на второй строчке по этому показателю.