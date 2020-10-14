Крупнейшие отели Петербурга впервые названы системообразующими предприятиями. Теперь им светят не только льготы, но и жесткий контроль

Власти Петербурга добились включения городских отелей в список системообразующих предприятий, снизив для них планку критериев. Те, кто уже находятся в этом списке, жалуются на дисбаланс плюсов и минусов подобного статуса, а некоторые даже хотели бы отказаться от него.

До сих пор действующий критерий включения компаний в список системообразующих — выручка от миллиарда в год и число сотрудников — от 500 человек. Однако далеко не во всех даже самых крупных городских гостиницах дела обстоят именно так. И специально для них власти города снизили планку: до 850 млн рублей выручка и от 175 человек персонала.



Возможность войти в такой список крупным гостиницам и выставочным площадкам в Смольном анонсировалась еще летом. Но отчитаться об успехе удалось только сейчас.

В обновленный список вошли пять отелей: Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg, AZIMUT Hotel Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky.

Логика чиновников понятна: коронавирус не вечен, а поднимать туристическую отрасль, а с ней и всю экономику города после него кому-то будет надо.

Отталкиваясь от опубликованного перечня льгот, положенных системообразующим предприятиям, пять городских отелей теперь получат определенные преференции. Во-первых, это возможность получить льготный кредит с субсидируемой из бюджета ставкой — не более 5% годовых. Но запрашиваемую сумму надо будет обосновать: использовать кредит можно строго на определенные цели, в том числе на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования. Есть подвох — ставка субсидируется только на один год, спустя 12 месяцев проценты будут уже обычными, коммерческими.



Вторая мера поддержки — мораторий на банкротство на 6 месяцев: в течение полугода суды не будут принимать от кредиторов заявления о банкротстве, приостановят производство по принятым делам, по которым процедура банкротства еще не запущена, должнику не будет начисляться неустойка и санкции за просрочку платежей, приостановят и исполнительное производство по имущественным взысканиям. Подвох есть и тут: аналогичный мораторий установлен и для всех предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, а отели к ним, несомненно, относятся.

Следующее послабление — отсрочка или рассрочка налоговых платежей в этом году. Если выручка у отелей упадет больше чем на 50%, рассрочка будет продлена на 5 лет. Однако опять же — рассрочка, а не отмена. А значит, платить положенные налоги все равно рано или поздно придется.

Ну и в заключение — теоретическая возможность получить субсидии для возмещения затрат на производство, а также госгарантии для реструктуризации кредитов.

Ранее предприятия, которые уже оказались в списке системообразующих автоматически, жаловались, что особых плюсов в этом они не видят. За три месяца действия помощи для них из 1,3 тысячи компаний льготные кредиты — самую желанную подмогу — сумели получить лишь около 130 из них.

