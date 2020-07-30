Гостиницам и выставочным площадкам Петербурга разрешат войти в список системообразующих предприятий

Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации смогут войти в перечень системообразующих предприятий Петербурга. Как сообщила 30 июля пресс-служба Смольного, соответствующую инициативу комитета по развитию туризма поддержала рабочая группа по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.



В перечень системообразующих включаются предприятия, имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость горожан и социальную стабильность. Для предприятий туристической сферы выручка за календарный год должна составить не менее 850 млн рублей и среднесписочная численность сотрудников — не менее 175 человек. Для гостиниц также обязательно наличие свидетельства о присвоении определенной категории.