Гостиницам и выставочным площадкам Петербурга разрешат войти в список системообразующих предприятий
Крупные гостиничные и конгрессно-выставочные организации смогут войти в перечень системообразующих предприятий Петербурга. Как сообщила 30 июля пресс-служба Смольного, соответствующую инициативу комитета по развитию туризма поддержала рабочая группа по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.
В перечень системообразующих включаются предприятия, имеющие региональное значение и оказывающие существенное влияние на занятость горожан и социальную стабильность. Для предприятий туристической сферы выручка за календарный год должна составить не менее 850 млн рублей и среднесписочная численность сотрудников — не менее 175 человек. Для гостиниц также обязательно наличие свидетельства о присвоении определенной категории.
Заявки для включения в список организации необходимо направлять в комитет по развитию туризма с приложением годовой бухгалтерской отчетности и сведений о среднесписочной численности с отметкой налоговой инспекции о принятии отчетов.
Впрочем, пока специальной помощи системообразующим бизнесам из регионального списка Смольный не оказывает. По мнению предпринимателей, данный статус скорее накладывает обязательства, нежели приносит преференции.
Общий гостиничный фонд Петербурга — более 43 000 номеров. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации от данных предприятий составляет от 5,6 млрд рублей в год, в том числе в бюджет Санкт-Петербурга — около 300 млн рублей.