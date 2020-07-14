За два месяца действия постановления правительства «О мерах поддержки системообразующих организаций» помощь смогли получить лишь 10% компаний списка. «Фонтанка» выяснила, как обстоят дела с льготами для системообразующих на региональном уровне, опросив крупнейшие компании Петербурга.

И на том спасибо. Системообразующие предприятия Петербурга почти не обращаются за господдержкой, но радуются, что их не закрывают

Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Препятствием к получению помощи традиционно служит бумажный процесс: большие объемы отчетности и стресс-тесты необходимы даже тем участникам перечня, которые не собирались обращаться за господдержкой, рассказывают журналистам промышленники. Оказалось, многие из них восприняли как поддержку уже одно то, что их деятельность не была приостановлена в разгар пандемии.

В середине мая, когда экономика начала мало-помалу оживать, вице-премьер Белоусов утвердил правила отбора организаций для включения в перечень системообразующих предприятий. Среди форм поддержки в документе были обещаны субсидии, отсрочки по уплате налогов, госгарантии по кредитам и займам. При этом компании могли претендовать лишь на одну из них.



В постановлении правительства была прописана следующая механика обращения за господдержкой: организация должна подать в Минэк заявление, в котором помимо причины обращения, выбранной формы господдержки и её денежного объема должны быть раскрыты все бенефициары компании, прописана программа оптимизации своих расходов и снижения кредитной нагрузки, дан отказ от выплат премий и дивидендов сотрудникам и акционерам и согласие на предоставление всей необходимой информации по запросу Межведомственной комиссии, а также приложены результаты стресс-теста и ряд других документов.

Бумажная волокита

Согласно постановлению, рассмотрение заявления на оказание помощи и принятие по нему решения занимает до 11 рабочих дней. Межведомственная комиссия может также запросить дополнительные материалы, что растягивает срок принятия решения до 14 дней. В случае согласования комиссией запрошенных мер поддержки в течение трех дней проект поступает в правительство. Реальные сроки получения помощи определяются индивидуально для каждого заявителя.



На первый взгляд предъявляемые к организациям требования выглядят обоснованными и вполне адекватными, однако в постановлении не шло речи о том, что стресс-тесты придется сдавать каждые три дня, а отчетность – еженедельно, как это случилось на практике. Предприниматели стали отмечать избыточность отчетности и дублирование запрашиваемой информации разными ведомствами, запрос сведений, относящихся к коммерческой тайне, недоступность отсрочек по уплате налогов и жесткие условия предоставления кредитов.

Все эти факторы определили текущий результат реализации постановления: на начало июля из 1335 фигурантов федерального перечня помощь была предоставлена лишь 139, то есть 10,4% компаний. Примечательно, что в правительстве не отрицают провала первого этапа госпрограммы.

Так, выходец из Петербурга сенатор Андрей Кутепов признал процедуры отбора сложными и заострил внимание на неэффективности мер поддержки в том виде, в котором они предоставляются сейчас, поскольку после снижения ключевой ставки Центробанка предприятиям оказалось проще взять кредит, чем возиться с отчетностью.



Усидеть на двух стульях

В дополнение к федеральным перечням были составлены еще и региональные списки, и они существенно различаются между собой. Так, федеральный перечень системообразующих предприятий из Петербурга включает 111 предприятий из 49 отраслей. Больше всего в федеральном списке организаций строительной отрасли, которая представлена 8 компаниями, на втором месте оказались фармпроизводители – их в списке 7, третье заняли легкая промышленность и судостроение – их представителей в перечне по 6.

Региональный перечень системообразующих обширнее – в него вошло 154 компании, при этом в нем наблюдается несколько пересечений с федеральным. В оба перечня вошли 18 компаний, среди которых два машиностроительных завода – "Ниссан" и "Хендэ", транспортные компании «Третий парк», АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», металлургический завод «Петросталь», производители стройматериалов «Российская стекольная компания» и «Пеноплэкс», производство реле «Северная заря», завод «Севкабель», «Юго-Западная ТЭЦ», пятерка крупнейших фармпроизводителей – «Герофарм», «Вертекс», «Гротекс», «Полисан» и «Биокад», а также три строительные компании – ГК АО «Ренейссанс Констракшн», ГК «Главстрой», ГК «Эталон».



Для «Главстроя», по словам Александра Лелина, генерального директора «Главстрой Санкт-Петербург», важна имиджевая составляющая присутствия в данных перечнях: «Это подтверждает наш статус на федеральном уровне, является определенным маркером стабильного положения компании для рынка, партнеров, покупателей и может стать дополнительным фактором надежности, что особенно важно при покупке строящейся квартиры на первичном рынке». Об обращении за господдержкой в компании не сообщили.

В «Севкабеле» же, напротив, признались, что «за статус как таковой не держатся», поскольку пока он скорее наложил на компанию обязательства, нежели принес преференции. «Для нас нахождение в списке системообразующих предприятий - это не привилегия, а скорее ответственность коллектива завода, который начиная с третьего дня карантина обязан был быть на месте и обеспечивать своей работой непрерывное производство и поставку продукции заказчикам – для строительства, судостроения, атомной энергетики», – говорят на заводе. «Севкабель» пока не обращался за господдержкой, однако рассматривает такую возможность в будущем, чтобы сохранить определенные компетенции, связанные с поддержанием энергобезопасности в масштабах страны.



Руководство завода признается, что лучшей поддержкой их отрасли было бы продолжение реализации крупных инвестиционных проектов: если такие проекты не будут свёрнуты или отложены на долгий срок, это поможет рынку восстановиться быстрее, нежели дотации. В отношении отчетности предприятие не испытывает серьезного дискомфорта: «Система подачи информации автоматизирована, и, хотя на первых порах были некоторые недочёты и ошибки, служба технического сопровождения оперативно их устраняла. Особых сложностей со сдачей отчетности мы не наблюдаем, т.к. подача информации организована в цифровом формате на платформе ГИСП. Для нас это удобно – мы сами используем в работе цифровые источники данных за счёт автоматизации документооборота на заводе», – рассказывают в «Севкабеле».

В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» полагают, что государство сейчас в первую очередь поддерживает покупателей финансовыми программами по покупке автомобилей, что повышает на них спрос и, в конечном счете, помогает автопроизводителям. Также в компании отметили, что из-за того, что уставный капитал на 100% принадлежит иностранцам, для них ограничен выбор форм господдержки – доступен лишь кредит по льготной ставке. «Мы подали заявку на такой кредит, она находится на рассмотрении. Отчетность сдаем еженедельно, а стресс-тест нам проходить не требуется», – уточнили в ХММР.



Между тем принцип формирования обоих списков остается непрозрачен. Так, ни в федеральный, ни в региональный перечни не вошли крупнейшие по объему выручки предприятия, чья продукция поставляется по всей России или применяется в других стратегических отраслях. В их числе, например, пивоваренный завод «Балтика», производитель соков «Мултон», а также конструкторское бюро «Рубин», при том, что их коллеги по цеху попали хотя бы в один из перечней.

Довольствоваться малым

Большинство опрошенных «Фонтанкой» компаний из регионального перечня отметили, что не обращались за господдержкой, но при этом стремятся сохранить свой статус системообразующего предприятия, чтобы их деятельность не была приостановлена в случае второй волны пандемии и связанных с ней ограничений.

Сильнее всего эта проблема коснулась табачных производств, которые в первые недели самоизоляции были закрыты, так как сигареты изначально не включили в перечень социально значимых товаров. Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти JTI Россия, сообщил, что теперь их фабрика «Петро» работает в штатном режиме, но предприятие пока не обращалось за государственной поддержкой.

«Статус системообразующего предприятия для нас означает признание со стороны органов власти важности нашего производства. Наша фабрика в Петербурге является одним из крупнейших производственных кластеров во всей группе BAT в мире. Наш бизнес устойчив даже в кризисной ситуации, поэтому мы не планируем пользоваться дополнительной поддержкой», – говорит Яна Гуськова, директор «BАТ» по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь.

Еще одна зарубежная компания – MARS – не только не обратилась за господдержкой, но еще и выделила 50 млн рублей, чтобы снабдить своей продукцией больницы, приюты для домашних животных и нуждающиеся семьи. С простоями предприятие не столкнулось, поскольку кондитерские изделия, соусы и корм для животных входят в список товаров первой необходимости.

«Как один из игроков кондитерского рынка мы поддерживаем предложения отраслевой ассоциации «АСКОНД» по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на полуфабрикаты и сырье, в особенности на те виды сырья, которые не доступны для локализации на территории стран ЕАЭС. На этапе выхода из кризиса эта мера видится важной и востребованной для поддержки и развития отрасли», – сообщает Махер Батруни, президент ООО «Марс», генеральный директор Mars Wrigley Россия.

Среди представителей тяжелой промышленности от господдержки также отказался завод «Армалит», который производит судовое оборудование и трубопроводную арматуру. «Мы не испытываем дополнительную нагрузку и неудобства с предоставлением отчетности, связанной со статусом системообразующего предприятия и пандемией коронавируса», – говорят в пресс-службе предприятия.

Не видят оснований для обращения за госпомощью и в «ОДК-Климов», который попал и в региональный перечень, и в федеральный в составе холдинговой компании АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

«Мы не прогнозируем снижение выручки во втором квартале 2020 года на 30% и более. Данное условие является одним из критериев предоставления мер поддержки для системообразующих компаний по постановлению правительства», – объясняют на предприятии.

Также представители завода рассказали о подготовке отчетности, которую они сдают четыре раза в месяц: «Вся информация по финансово-экономическому состоянию системообразующих организаций вносится на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства Петербурга. Два раза в неделю необходимо вносить информацию по фактическому и прогнозируемому уровню загрузки производственных мощностей. Финансово-экономические показатели за месяц (их порядка 20) должны вноситься по состоянию на 1 число каждого месяца. Срок заполнения для этих данных установлен до 10 числа следующего за отчетным, что на наш взгляд является не очень удачным, так как большинство показателей рассчитываются на основании бухгалтерской отчетности, которая к указанной дате еще не сформирована. Это приводит к необходимости считать показатели по два раза и актуализировать их. Также недавно был добавлен раздел по кадровым показателям, которые должны заполняться на 15-е и 30-е число каждого месяца».

Статус в карман не положишь

Производителю фанеры «Свеза» удалось избежать длительных простоев, а их клиенты как внутри страны, так и за рубежом продолжили вовремя получать заказы, поскольку для перемещения грузов ни между странами, ни между субъектами России границы не были закрыты. Хоть лесопромышленный комплекс не был признан пострадавшим сектором экономики, и целевой поддержки он не получил, отрасль очень поддержало принятое властями решение об отмене весенних ограничений движения транспорта по автомобильным дорогам регионального и местного значения, считает директор по взаимодействию с государственными органами компании «Свеза» Борис Френкель.

«Для нас как экспортно-ориентированной компании, реализующей большое количество инвестиционных проектов, очень важна поддержка государством приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов для обеспечения сырьевой безопасности, а также возможность получения компенсаций части затрат на транспортировку продукции. Еще одна актуальная мера –получение налоговых льгот и инфраструктурное обеспечение инвестиционных проектов. Кроме того, мы намерены воспользоваться преференциями для компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), по льготному привлечению финансирования и снижении на 4,5% ставок в коммерческих банках. Эти меры позволяют стимулировать переработку внутри страны, а доля экспорта необработанной древесины из России поступательно снижается из года в год», – уверен Борис Френкель.

«Свеза» предоставляет отчеты о финансовых, операционных и HR-показателях для комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Санкт-Петербурга, прокуратуры Колпинского района, Центра развития и поддержки предпринимательства, Петербургского ГКУ «Дирекция по сопровождению промышленных проектов». Периодичность сдачи отчетности зависит от инициатора запроса.

«Необходимо структурировать систему отчетности, поскольку сейчас мы зачастую дублируем одни и те же данные для разных инстанций. На наш взгляд, должна быть единая база, из которой каждый орган может взять ту информацию, которая ему необходима. Это поможет и предприятиям, и контролирующим организациям не тратить время и ресурсы на подготовку и обработку данных. Что же касается упрощения прохождения проверок, согласований, получения разрешительных бумаг, то, по нашим ощущениям, пока бюрократический градус не снизился. Однако интенсивность, с которой внедряются новые формы, удаленная работа в госорганах, применение онлайн-сервисов, позволяют надеяться, что ситуация изменится», – резюмирует Борис Френкель.

Единственным из опрошенных «Фонтанкой» предприятий, которому реально удалось получить поддержку государства, оказался завод АО «Светлана-Электронприбор». Никита Гладков, генеральный директор ПАО «Светлана», рассказал, что в июне Фондом развития промышленности СПб в рамках программы «Займы для приобретения оборудования» АО «Светлана-Электронприбор» было получено 30,7 млн. рублей на 5 лет под 1% годовых в течение первого года, 3% годовых за второй и третий год, 5% годовых на четвертый и пятый год использования займа. За счет этих средств и собственных инвестиций будет организовано внутреннее производство комплектующих для выпускаемых предприятием СВЧ изделий.

«Можно отметить, что во втором квартале 2020 года в системе госзаказа появилось существенно больше живых денег, которые рынок ощутил на себе: предприятия стали активнее расплачиваться друг с другом за уже выполненные обязательства по ранее заключенным госконтрактам, закрылось много старых долгов. Еще в I квартале 2020 года ситуация была значительно хуже. Кроме того, в июне-июле 2020 года Минпромторг провел целый ряд конкурсов на исполнение НИОКР, организацию которых микроэлектронная отрасль ждала с осени 2019 года. Это тоже определенно поддержит участников рынка, когда до них дойдут авансовые платежи по заключенным контрактам», – полагает Никита Гладков.

Эксперт также убежден, что компаниям нужны не столько льготы, сколько платежеспособный спрос на производимую продукцию, и возможность его удовлетворить. По его мнению, чтобы поддержать предприятия, работающие c госзаказом, государству нужно в рамках утвержденного бюджета оперативнее организовывать предусмотренные законом конкурсные процедуры, формировать для участников рынка контрактную базу и авансировать ее.

Виктория Степанова, специально для «Фонтанки.ру»

