Самое время бросить курить. Табачные заводы остановлены

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Табачные заводы под Петербургом, обеспечивающие сигаретами город и всю страну, закрылись из-за коронавируса. Пока на неделю, но, скорее всего, меру продлят. Остановка производства приведет к дефициту сигарет в России, грозят табачники, а бюджет недополучит миллиарды рублей.

Минпромторг РФ исключил табачные изделия из списка товаров первой необходимости. Это решение перечеркнуло не только разрешение на специализированную торговлю табаком, но и отправило в неожиданный отпуск тысяч сотрудников трех табачных заводов в Петербурге и Ленобласти. Масла в огонь добавляет гробовое молчание чиновников о перспективах.

Табачные фабрики и заводы крупнейших мировых игроков этого рынка, расположенные на территории Петербурга и Ленобласти, с 30 марта закрыты на карантин. На каждом работает до 5 тыс. человек. Все они на этой неделе, объявленной нерабочей, остаются дома. Еще в субботу они работали, несмотря на указ президента, - ведь они производили товар из списка первой необходимости. А в воскресенье всех распустили по домам.

Пока речь идет о возвращении рабочих на конвейеры 4 апреля. Но, судя по эпидемиологической ситуации в стране, эту меру могут продлить. По мнению участников рынка, если сотрудников табачных заводов не пустят на работу, это может грозить дефицитом, появлением в продаже некачественной нелегальной продукции и недополучением государством миллиардных налогов.

По данным Петростата, годовой объем выпуска табачных изделий в Петербурге и Ленобласти составляет около 180 млрд рублей. То есть, всего одна неделя простоя означает для табачников двух регионов потерю примерно 3,5 млрд рублей.



Как стало известно “Фонтанке”, завод “Филип Моррис Ижора” (выручка в 2018 году - 105,8 млрд рублей) не работает с начала недели, а сотрудников предприятия отпустили домой на время “президентских” выходных. Тема закрытия предприятий стала для табачников больной - подтвердить информацию вышло не сразу. «Не даю комментариев на эту тему», - отрезал гендиректор АО “Филип Моррис Ижора” Константин Соловьев, услышав вопрос, и бросил трубку.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко подтвердил, что завод закрыли в связи с указом президента и исключением продукции из списка Минпромторгом.

“На данный момент потребители по-прежнему будут иметь доступ к имеющейся табачной продукции в точках розничной торговли”, - заявил Слипченко, отметив, что приостановка производства на более длительный срок может привести к срыву контрактов на поставки продукции и дефициту.

О внезапных выходных “Фонтанке” поведал сотрудник ООО “Петро” (выручка в 2018 году - 52,8 млрд рублей), принадлежащего компании Japan Tobacco International. Он подтвердил, что завод и склад табачного гиганта в Петербурге не работают. Отгрузки со складов и поставки в торговые сети сейчас не производятся. Не принимают заводы и сырье и другие необходимые для возобновления производства товары. По его словам, рабочих отпустили на выходные до 3 апреля.



“Наша компания предприняла все необходимые меры для бесперебойных поставок нашим партнерам в этот период времени”, - заверил “Фонтанку” директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

Пока на складах компаний достаточно продукции, чтобы покрыть период каникул. “Мы готовы возобновить работу фабрики в любое время, если это не будет противоречить действующим нормам», - сказал представитель «Филип Моррис Интернэшнл».

“По данным Всемирной организации здравоохранения в России около 36 миллионов взрослых курильщиков. Сигареты являются товаром, который невозможно заменить. Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и, несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту”, - уверена Яна Гуськова, директор «Бритиш американ тобакко” (БАТ) по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь.

Она считает: дефицит будет мгновенно восполнен нелегальной продукцией, а приостановка работы российских производителей сигарет будет стоить госбюджету примерно 10 млрд рублей в неделю недополученных акцизов и налогов.



Две фабрики БАТ на территории Петербурга производят более 50% сигарет в России, сообщили в компании. АО «БАТ-СПб», выручка которого в 2018 году составила 35 млрд рублей, также приостановила работу по 5 апреля.

“Наша компания уже обратилась к губернатору Беглову с просьбой включить табак в перечень товаров первой необходимости и рассчитывает на справедливое решение в интересах общества, государства и бизнеса”, - заявила Гуськова.

“Фонтанка” тщетно пыталась получить комментарий главы петербургского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилла Соловейчика. Он (как и другие городские чиновники) сейчас ныряет из совещания в совещание и отсылает к своим ассистентам, добиться ответа от которых не удается. Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти, вице-губернатор Дмитрий Ялов комментировать проблемы табачников (в его регионе расположена фабрика “Филип Моррис Ижора”) отказался еще более жестко, попросив больше не звонить ему по этому вопросу.

