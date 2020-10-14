Объявлена дата выхода в прокат фильма «Цой» Алексея Учителя

Стала известна дата начала проката фильма «Цой» Алексея Учителя. Он выйдет на экраны 12 ноября — информация об этом появилась 14 октября в аккаунтах киностудии «Рок» в соцсетях.



Изначально картина планировалась к выходу еще 27 августа. Потом, когда был опубликован трейлер, ее перенесли на 3 сентября, а потом и вовсе на неопределенный срок.



Сын Виктора Цоя Александр рассказал «Фонтанке» о своем обращении к президенту с просьбой не допустить в прокат фильм об отце. «Большинства людей, которых предлагают угадать в персонажах фильма, уже нет с нами. Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь. Сегодня защищать их добрые имена и права приходится мне и другим живым свидетелям», — пояснил он свою позицию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал неуместным обращение к Путину по такому поводу.