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13.10.2020 21:18
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Apple показала новые iPhone — впервые с поддержкой 5G. Объявлены и цены для России, куда смартфон доберется к концу октября

Apple вечером 13 октября представила свои новые разработки в штаб-квартире компании в Купертино.

Главной новинкой вечера стали сразу четыре новых айфонов: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Все модели поддерживают стандарт 5G.

В стандартной комплектации дисплей устройства будет размером в 6,1 дюйма, но само устройство будет меньше предыдущих версий на 15% за счет уменьшения рамки.

Объявлены и цены на смартфоны: iPhone12 mini и iPhone12 будут стоить от 699 и 799 долларов соответственно. 12Pro обойдется уже минимум в 999 долларов, а 12 Pro Max — 1099 долларов.

Как пишет РБК, в России iPhone12 станет доступен в продаже с 23 октября. Вариант mini доберется до нас только 13 ноября. По предварительной информации, стандартная модель будет стоить от 79990 рублей, уменьшенная - от 69990. iPhone 12 Pro обойдется уже минимум в 99 990 рублей, 12 Pro Max — в 109 990 рублей и более.

Сегодня проходит уже вторая презентация Apple этой осенью. Ранее компания представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air, а также «умные часы». Представление iPhone задержалось, как писали в СМИ, из-за проблем на производстве, вызванных коронавирусом.

«Фонтанка» следила за новой презентацией в Купертино в режиме онлайн.

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Комментарии (6)

Евгений Полянский
Уже не актуально. За 20 можно взять шикарнейший хуавей или сяоми.
Юра Алекс
По какому курсу $ ??? Cчитайте ужe по 150 или по 200, чего мелочиться...
Nationalverrater_2
суперская тачила. не сравнить с китайским ххххххом
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