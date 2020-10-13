Петербургские антимонопольщики не нашли картельного сговора в стремительном повышении цен на медицинские маски

«В ходе проведенного антикартельного расследования, включавшего, в том числе, и выездные внеплановые проверки, антимонопольный орган установил, что перечисленные организации не согласовывали между собой ценовую политику, и если и поднимали цены, то это повышение не было единообразным и одномоментным», — пояснили в управлении.

Петербургское УФАС сообщило 13 октября о прекращении дела, возбуждённого в отношении поставщиков медицинских масок. Весной цены на средства индивидуальной защиты взлетели из-за пандемии и введённых ограничений , что вызвало обоснованное возмущение у людей.

В УФАС пришли к выводу, что повышение цен вызвали высокий спрос и дефицит. Там добавили, что данная ситуация наблюдалась не только в России, но и в других странах. Сейчас, отметили в управлении, маски можно купить в аптеках, ретейле и интернет-магазинах, цены стартуют от трёх рублей за штуку.



Антимонопольщики также проанализировали розницу и пришли к выводу, что группа компаний «Эркафарм» (сети аптек «Озерки», «Доктор Столетов», «Радуга», «Первая помощь») занимает одну из ключевых позиций по объемам продаж на этом рынке.



«Возбуждая дело, Санкт-Петербургское УФАС никогда не ставит целью покарать ответчиков. Зачастую в рамках изучения поступивших материалов мы понимаем, что наши первоначальные предположения были неверны. Так случилось и в этот раз. Тем не менее антикартельное расследование помогло нам досконально изучить цепочку «производитель — дистрибьютор — розница». Теперь мы имеем полное представление о том, как происходят поставки медицинских изделий в городские аптеки», — подвели итог в управлении, добавив, что теперь к ГК «Эркафарм» как к лидеру будут присматриваться пристальнее.

