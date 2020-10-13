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13.10.2020 14:34
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Биатлонистка Домрачева после избиения ее брата ОМОНом заявила, что «дубасить людей на улицах бесполезно». «Не в первобытном же веке живем»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева после избиения ее брата в Минске прокомментировала действия полиции при разгоне протестов в Белоруссии. На своей странице в Facebook спортсменка 13 октября написала, что знает, как можно исправить ситуацию.

«Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и, абсолютно точно, бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Неважно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы. Со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем…» — написала Домрачева.

Никиту Домрачева, родного брата четырехкратной олимпийской чемпионки, жестоко избили в минувшее воскресенье в Минске сотрудники ОМОНа. Сам Никита позже рассказал, что в акциях протеста не участвовал и оказался поблизости случайно. Накануне в Минске ОМОН применил светошумовые патроны и слезоточивый газ против марша пенсионеров, в милиции пригрозили использованием боевого оружия против протестующих.

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Комментарии (3)

MuCephei_88
Побоялась Дашка высказаться. Видимо, к кормушке планирует все же быть поближе.
Alex000
"Не в первобытном же веке живем"
У меня по поводу постсовковых диктатур для неё очень плохие новости...
Malyshev73
На спинах того ОМОНА знаки ИХТАМНЕТОВ как в Донбассе))
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