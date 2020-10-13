Биатлонистка Домрачева после избиения ее брата ОМОНом заявила, что «дубасить людей на улицах бесполезно». «Не в первобытном же веке живем»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева после избиения ее брата в Минске прокомментировала действия полиции при разгоне протестов в Белоруссии. На своей странице в Facebook спортсменка 13 октября написала, что знает, как можно исправить ситуацию.



«Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет. Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и, абсолютно точно, бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Неважно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы. Со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем…» — написала Домрачева.

