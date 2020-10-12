«Ужасное хищение среди медсестер». Главврач Городского онкодиспансера прокомментировал задержание подчиненных

«В диспансере всегда проводился, на мой взгляд, достаточно жесткий контроль за списанием препаратов, но, видимо, его надо усилить. Поэтому мы рассматриваем вопрос об усилении контроля. Возможно, это организация центра общего разведения химиопрепаратов, ограничения доступа персонала. Были задержаны медицинские сестры. Информации по врачам у нас нет. Сейчас речь идет только об ужасном хищении среди медицинских сестер», — сказал Топузов «Доктору Питеру» .

Полиция задержала медсестру Городского онкодиспансера Елену Сергейчик и бывшую медсестру учреждения Марину Смирнову. Сергейчик отправили под домашний арест, а Смирнову заключили под стражу над два месяца.

По версии следствия, персонал пяти онкоцентров Петербурга и Ленинградской области похищал препараты и передавал третьим лицам для перепродажи. Сумма украденного оценивается в 1,7 миллиона рублей. Организатором схемы считается петербуржец Сергей Войтович, его задержали при продаже препаратов.

За один день петербургские суды отправили в СИЗО шестерых человек.

Пациент Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи (онкология) рассказал «Фонтанке», что за два месяца лечения не испытал никаких побочных эффектов от приема сильнодействующего препарата. Еще один читатель «Фонтанки» описал терапию своему ребенку: «На один и тот же препарат в одинаковой дозировке то есть побочные явления (гипертермия), то вдруг нет. Раньше препарат разводили на отделении. Сейчас его разводят «где-то там», в «тайных» кабинетах онкоцентра, и заказывать его надо за день, чтоб его, уже разведенный физраствором, передали на детское отделение. Соотвественно, ни упаковок, ни инструкций мы не видим. Лишь небольшое падение анализов крови дают надежду, что хотя бы какой-то из нескольких препаратов не плацебо».