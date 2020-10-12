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12.10.2020 15:51
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Ультраправые проводят «автомитинг» против карантина из-за коронавируса в Мадриде

В центре Мадрида 12 октября проходит акция протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проходит в формате «автомитинга» — местные жители выехали на улицы на машинах с закрепленными на них испанскими флагами.

Организатором акции выступает крайне правая партия Vox. 9 октября правительство Испании ввело режим ЧП в Мадриде из-за роста заболеваемости COVID-19. В регионе ограничено передвижение, бары и рестораны работают с 50%-ной загрузкой и закрываются в 23.00. Испанские правые после этого объявили об акциях протеста. «Давайте сделаем национальный праздник криком свободы», — заявили в партии Vox (12 октября — Национальный день Испании).

Мадрид является наиболее пострадавшим от коронавируса регионом в Испании. Всего в стране на данный момент официально выявлены более 860 тысяч заболевших. Рост заболеваемости идет по всему миру, и Россия — не исключение. Сегодня второй день подряд в стране зафиксировали более 13 тыс. заразившихся за сутки, из них более 500 человек — в Петербурге.

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Комментарии (1)

kuk-vasyusha
А видео уже того.. заблокировали рупор демократии youtube!))))
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